Adjudicadas por 225.000 euros las obras del edificio de servicios y coworking de Almócita (Almería)

Archivo - Almócita contará con un nuevo espacio de coworking. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha adjudicado las obras para el nuevo edificio de servicios y coworking municipal de Almócita (Almería) por un presupuesto de 225.000 euros.

El proyecto permitirá al municipio disponer de un espacio destinado a la recepción de visitantes, el teletrabajo y diferentes usos de carácter municipal, según ha indicado la institución provincial en una nota.

La actuación incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios 2024-27 se ejecutará en una parcela situada frente al Ayuntamiento, en la Avenida de la Alpujarra.

Actualmente este espacio se utiliza como aparcamiento y cuenta con un punto de recarga para vehículos eléctricos, instalación que será reubicada como parte de la actuación.

El presidente de Diputación, José Antonio García Alcaina, ha detallado que "el nuevo edificio de Almócita tendrá una doble utilidad especialmente importante para un municipio pequeño: por un lado, ofrecerá un espacio para recibir a quienes visitan el pueblo y, por otro, facilitará un lugar adecuado para trabajar a distancia".

Así, ha felicitado al Ayuntamiento "por apostar por este tipo de servicios para dotar a su municipio de mayor atractivo para vivir y desarrollar un proyecto profesional".

El inmueble se distribuirá en dos plantas diferenciadas. En la planta baja se habilitarán la zona destinada a la recepción y encuentro de visitantes, una sala de coworking y aseos, entre ellos uno adaptado para personas con movilidad reducida.

La planta superior se reservará como almacén municipal y dispondrá de un acceso exterior independiente, de forma que su utilización no interfiera con el funcionamiento cotidiano de la planta baja.

El proyecto contempla una estructura de hormigón armado y diferentes instalaciones de electricidad, climatización, telecomunicaciones, fontanería, saneamiento, ventilación y protección contra incendios.

Además, se prevé la preinstalación de conexiones de telefonía e internet, especialmente vinculadas al funcionamiento del espacio de coworking.

La creación de esta infraestructura responde, entre otras cuestiones, al incremento de vecinos que desarrollan su actividad profesional mediante el teletrabajo, así como a la necesidad de contar con un punto de recepción y encuentro para las personas que visitan Almócita. La actuación dispone de un plazo previsto de ejecución de once meses, equivalentes a 330 días naturales.