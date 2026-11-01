PSOE de Jaén reclama "dignidad y justicia" para las víctimas del franquismo y advierte de una "regresión" en Andalucía

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, en el acto que celebra la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en el Cementerio de San Eufrasio de Jaén. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha afirmado este domingo que recordar a las víctimas del franquismo "es un acto de dignidad y de justicia" y que "no puede ser que todavía haya familias que estén buscando a sus seres queridos y no obtengan respuestas".

Según ha recogido la formación en una nota, Latorre ha mostrado su "preocupación" por la situación en Andalucía, donde hay una "regresión" de las políticas de memoria democrática. "Mucho nos tememos que con el pacto de PP y Vox esa regresión se va a agravar", ha apostillado.

El líder socialista ha hecho estas declaraciones antes de participar en el acto que tradicionalmente celebra la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en el Cementerio de San Eufrasio de Jaén, donde se ha rendido homenaje "a las personas que dieron su vida por defender la libertad y la democracia".

Latorre ha recalcado que la memoria democrática "no puede ser un asunto de siglas políticas, sino una cuestión de humanidad", y ha apuntado la importancia de explicárselo a los jóvenes "para que no se vuelvan a cometer los errores del pasado".

Ha añadido que el PSOE seguirá reclamando "verdad, justicia y reparación" y que en España se ha podido avanzar en ese camino gracias las normas "con sello socialista", como la Ley de Memoria Histórica de 2007, la ley de Memoria Democrática o la norma que se aprobó en Andalucía con un Gobierno del PSOE.

"En Jaén se están haciendo trabajos en este cementerio, en la fosa 25 de Linares, en Úbeda, en Baeza, trabajos que se van a comenzar, siempre con fondos del Gobierno de España", ha detallado.

Latorre ha argumentado que las leyes "necesitan voluntad política, financiación y compromiso de los Gobiernos" y subrayó que las administraciones tienen que "comprometerse", punto en el que admitió que "en Andalucía estamos muy preocupados" por las intenciones de PP y Vox.

Por su parte, el presidente de la Asociación, Miguel Ángel Valdivia, ha valorado los 270.000 euros del Gobierno de España para los trabajos en la fosa 702 y la retirada del monumento, porque debajo "está la mayor parte de los fusilados por la dictadura franquista".