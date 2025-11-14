Adriana Ugarte, premio 'Almería, tierra de cine' de Fical 2025, pide "no quitar la mirada de Palestina ni de Sudan"

ALMERÍA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz Adriana Ugarte ha alzado este viernes su premio 'Almería, tierra de cine' con el que ha sido homenajeada durante la gala de inauguración del XXIV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), que se celebrará hasta el próximo 23 de noviembre, en reconocimiento a su trayectoria en películas como 'Julieta' o 'Palmeras en la Nieve' y en series como 'Heridas', filmada en San José y La Isleta del Moro, en Níjar.

"El genocidio no ha terminado, la supuesta paz de la que se habla en los medios de comunicación es solo eso, es solo supuesta; no se ha establecido un corredor humanitario y no se han roto relaciones comerciales, diplomáticas ni armamentísticas con un estado genocida, así que no quitemos la mirada de Palestina, tampoco la quitemos de Sudán", ha manifestado la intérprete al recoger su galardón.

Antes de lanzar ese mensaje, la homenajeada ha profundizado en el impacto personal del premio, al explicar que se ha sentido "muy emocionada" al verse en las imágenes proyectadas en el auditorio.

La actriz madrileña ha destacado que revivir aquellas etapas le ha recordado "lo afortunada" que se ha sentido por poder construir una carrera rodeada de compañeros que, según ha expresado, han sido "papá, amor de mi vida, compañera o hermana".

Asimismo, ha subrayado que cada uno de esos trabajos le ha enseñado "a mirar con más profundidad" su oficio y a valorar el vínculo que comparte con quienes la acompañan dentro y fuera de la pantalla.

La nominada al Goya por 'Julieta' ha recibido el premio de manos del presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García. Este viernes ha descubierto además una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Almería y comparte este año el máximo reconocimiento del festival junto a Eduard Fernández y John Rhys-Davies.

El evento inaugural, conducido por la periodista Elena Sánchez, ha tenido lugar ante un Auditorio Maestro Padilla repleto. La presentadora ha destacado que "en Almería se ama el cine como en muy pocos lugares" y que el público llega cada noviembre "sediento de historias".

En este sentido, Sánchez ha recordado que esta edición reúne doce largometrajes a concurso, 34 cortos seleccionados entre más de 2.000 propuestas internacionales y 26 series candidatas a los 14 premios del certamen, lo que confirma la magnitud del festival.

La ceremonia ha incluido tres actuaciones de Natalia Lacunza, a quien la presentadora ha definido como una artista "que escribe, compone y canta sus propios temas". La cantante pamplonesa ha interpretado varias piezas que han aportado un matiz contemporáneo a la gala y han conectado con un público que ha seguido con atención cada intervención.

Por su parte, el director del festival, Enrique Iznaola, ha intervenido brevemente para subrayar que Fical "ha crecido sin perder su espíritu" y ha avanzado que el equipo trabaja ya en los preparativos de su XXV edición.

'LA BODA', PRESENTADA ANTES DE SU ESTRENO NACIONAL

Antes del homenaje a Ugarte, la gala ha presentado al equipo de 'La boda', una hermosa y singular historia de amor, dirigida por Pedro Cenjor, cuyo estreno nacional está previsto para este sábado en la capital almeriense.

Sánchez ha introducido el dilema central del filme --un matrimonio por conveniencia-- para plantear que "las buenas historias no hablan de ellas, hablan de todos nosotros".

La productora Patricia González ha agradecido al festival la oportunidad de "entrar por la puerta grande" y los intérpretes del reparto han explicado que la experiencia de rodaje ha tenido un carácter coral y han valorado el apoyo del festival en un estreno que consideran "especial".

ESTRENO DE 'PAPELES'

La gala, que también ha contado con la presencia, entre otros representantes institucionales, de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha concluido con el preestreno de 'Papeles', de Arturo Montenegro.

El largometraje, inspirado en hechos reales, se centra en el contexto del escándalo de los Papeles de Panamá, pero lo hace desde una mirada "profundamente humana". La película sigue a una mujer que queda sola frente al sistema, expuesta a la opinión pública y atrapada en una red de intereses y manipulación mediática.

Más allá de su trasfondo judicial, 'Papeles' plantea una reflexión sobre la desinformación, la reputación y la vulnerabilidad del individuo frente al poder.

La protagonista de la película, Megan Montaner, conduce el eje del relato al situar a su personaje frente a ese entramado que marca todo el desarrollo de la trama. Completan el reparto intérpretes como Carlos Bardem, Antonio Dechent o Gustavo Bassani, quienes han participado también en la presentación de la cinta en el Palacio Provincial y han estado presentes en la gala inaugural.

Durante la presentación, el reparto ha animado al público a "entrar en la historia, empatizar y sacar sus propias conclusiones", y Bardem ha subrayado la importancia de "seguir hablando del conflicto en Palestina", comentario que más tarde Ugarte ha retomado durante su intervención.