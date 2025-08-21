Almería acoge el trofeo Juan Oncala con grandes canteras del fútbol juvenil nacional

ALMERÍA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El barrio de La Cañada en Almería acoge el Trofeo Juan Oncala, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Almería, en el que participan desde este miércoles diferentes equipos canteranos de Mallorca, Villarreal, Almería y La Cañada.

El vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado provincial de Deportes, José Antonio García, ha señalado estar "muy orgulloso" de que la provincia acoja una nueva edición de este torneo "que ya es todo un referente a nivel nacional en la categoría juvenil".

"Los aficionados al fútbol están disfrutando de un torneo con muchísima solera, en el que participan algunas de las mejores canteras del país, como las del Mallorca, Villarreal, UD Almería y, por supuesto, el club anfitrión, La Cañada", ha añadido.

Con ello, ha afirmado que la Diputación de Almería "se siente unida a La Cañada, un club pionero en su día en la apuesta por el fútbol femenino y que sigue siendo un referente en el fútbol base. Queremos agradecer el enorme trabajo que realizan por los jóvenes y por la promoción del deporte en nuestra provincia. Torneos como este demuestran la importancia de seguir apoyando a nuestros clubes, porque son cantera de talento, valores y futuro para el deporte almeriense", ha añadido el diputado.

Por su parte, el director general de UCD La Cañada Atlético, Antonio Ramón Sánchez, ha detallado que "el Trofeo Juan Oncala alcanza ya su 12ª edición consolidado como una cita de referencia en el fútbol juvenil de división de honor a nivel nacional. Un año más contamos con canteras de primer nivel, como las del Mallorca, Villarreal, la UD Almería y, por supuesto, nuestro club, la UCD La Cañada Atlético. Este torneo es un escaparate deportivo de primer orden y una oportunidad para que la afición disfrute de los mejores jugadores jóvenes del panorama español".

"No es sencillo organizar un evento de esta magnitud, con el esfuerzo administrativo y económico que conlleva, pero lo hacemos con mucha ilusión porque sabemos la importancia que tiene para el fútbol base y para el deporte en la provincia. Queremos agradecer de manera especial el apoyo del Patronato Municipal de Deportes y de la Diputación de Almería, que siempre se vuelca con este torneo. Entre todos conseguimos que el Trofeo Juan Oncala siga creciendo y manteniendo su prestigio año tras año", ha finalizado Antonio Ramón Sánchez.

Durante la jornada del miércoles, el Villarreal venció a La Cañada por 3-0, mientras el Mallorca superó a la UD Almería, logrando ambos equipos el pase a la final, que se celebrará a las 21,15 horas. El tercer y cuarto puesto enfrentarán a La Cañada y al Almería a las 19,15 horas.