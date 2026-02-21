Almería degusta 5.000 kilos de tomate, el producto más internacional de la capital

La ciudad de Almería ha vuelto a celebrar con éxito una nueva edición, y ya son 12, del Día del Tomate, una jornada en la que se han repartido 5.000 kilos de esta hortaliza, el producto más internacional de la capital. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

La ciudad de Almería ha vuelto a celebrar con éxito una nueva edición, y ya son 12, del Día del Tomate, una jornada en la que se han repartido 5.000 kilos de esta hortaliza, el producto más internacional de la capital.

Miles de almerienses han llenado este sábado la avenida Federico García Lorca para celebrar al tomate, un producto cuyo sabor en Almería es único. "Un evento que ha vuelto a poner de manifiesto la importancia del tomate para el desarrollo económico de Almería así como sus beneficios a la hora de llevar una dieta equilibrada y saludable", señalan desde el Ayuntamiento en una nota informativa.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, y la delegada del Gobierno de la Junta, Aránzazu Martín, han tomado parte en esta iniciativa organizada por La Voz de Almería, Cadena SER y Agricultura 2000 y respaldada, además de por las instituciones, por Cajamar.

Vázquez ha asegurado que "la ciudad ha vuelto a convertirse en la capital mundial del tomate, un producto consumido en todo el mundo que ha hecho de nuestra tierra un referente mundial tanto en producción como en innovación y calidad".

"Creo que esta actividad es un bonito homenaje tanto al producto como a los agricultores de nuestra tierra. Somos la capital mundial del tomate, como lo demuestran las más de 200.000 toneladas producidas durante la pasada campaña, lo que supone que en el término municipal de Almería se produzca prácticamente la tercera parte del tomate que se produce en toda la provincia", ha valorado.

Vázquez ha destacado que en el término municipal de Almería "están ubicadas las principales empresas comercializadoras y de investigación e innovación para seguir creando nuevas variedades más resistentes y con más sabor aún".

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha felicitado a 'La Voz de Almería' y a todas las instituciones y empresas colaboradoras que han hecho posible la celebración de esta XII edición: "Esta iniciativa refuerza a nuestra provincia como capital mundial del tomate, uno de los productos más sabrosos y saludables de cuantos se producen en la huerta de Europa".

"Es un acto para reivindicar este producto que es patrimonio de nuestra tierra y un motivo más de orgullo que tenemos por ser almerienses. Además hoy los cocineros de 'Almería Gastronómica' y 'Sabores Almería' han demostrado como además de producto, tenemos unos profesionales expertos en la transformación con sus Gazpachos solidarios", ha señalado.

También ha ensalzado el trabajo de los "miles de hombres y mujeres que con su esfuerzo y dedicación han convertido el campo almeriense en motor de riqueza y empleo en Almería y toda Andalucía. A ellos les debemos la Almería que disfrutamos hoy y este acto también se entiende como un homenaje a los pioneros de nuestro agro, a quienes les debemos que nuestra provincia sea líder y referente internacional en el sector". Además, ha puesto de relieve el carácter solidario del evento.

La delegada de la Junta, Aránzazu Martín, ha dado "la enhorabuena a 'La Voz de Almería' y a todo su equipo porque, un año más, han logrado reunirnos a todos en torno a nuestro producto estrella en la provincia, el tomate". "Se trata de la décimo segunda edición de esta celebración, pero es que además en la jornada de hoy se pone en valor el tomate, pero se da un paso más mostrando la solidaridad del sector, porque el dinero que se recaude en esta jornada será destinado a Asociaciones que luchan para conocer algo más de las enfermedades poco frecuentes", ha expuesto.

Martín ha ofrecido datos como que en la actual campaña, la 2025/2026 se prevé una estabilidad en la superficie de este producto, del que se exporta el 70% de la producción fuera de España, "lo que nos da una idea de la importancia que supone para nosotros y fuera de nuestras fronteras, ya que somos la nevera de Europa".

Por último, el director de 'La Voz de Almería', Pedro Manuel de la Cruz, que ha sido el encargado de dar la bienvenida a las autoridades asistentes, ha puesto de relieve que "en un espacio tan pequeño como el tamaño de un tomate está el contenido, el talento, la imaginación, la innovación, la capacidad de adaptación, la sostenibilidad económica y social y el progreso de la gente de nuestra tierra".

EVENTO SOLIDARIO

El Día del Tomate también se ha consolidado como un evento solidario más que este año donará toda la recaudación a ANDA (Asociación de Niños con Discapacidad de Almería) y a la Fundación Poco Frecuente, dos entidades con una labor fundamental en la mejora de la calidad de vida de niños, jóvenes y familias.

En esta línea, los almerienses y turistas han podido colaborar con la bolsa solidaria, que se han venido al precio simbólico de un euro, gracias a la colaboración de Coprohnijar, Campojoyma, Caparrós, CASI, Grupo La Caña, Agrupalmería, La Palma, Agroponiente, Unica Group, Biosabor y Vicasol. Uno de los momentos más esperados de este evento social, agrícola y gastronómico, ha sido la degustación del gazpacho solidario, elaborado por diez prestigiosos cocineros almerienses vinculados a la Asociación Almería Gastronómica y gracias a la donación de las verduras de Unica y el aceite de Castillo de Tabernas.

Cada uno ha creado una versión especial de esta receta tradicional, reflejando la diversidad y riqueza de la gastronomía local. Desde un gazpacho andaluz hasta combinaciones innovadoras, cada una de ellas disponible al precio simbólico de un euro.

Los restaurantes y cocineros participantes han sido: Antonio Gázquez (Restaurante Las Eras; Tolo Castillo (Restaurante Casa Rafael; David y Héctor (Katsu Izakaya; Patricio Úbeda (Hotel Blanca Brisa); Rafa Rodríguez (Gastronomy&Art; José Manuel López (Restaurante El Edén; Cristiam Gualàn (Villa Cadima; Juan Antonio Aguilar (Hotel Cabo de Gata Beach; y Borja González (Alquímico).

Otra manera de colaborar han sido los desayunos y tapas solidarias cuya recaudación también irá destinada a las asociaciones. Además, los asistentes han podido degustar un desayuno saludable, compuesto por pan de Pan Hidalgo, tomate rallado de Grupo Caparrós, aceite de oliva virgen extra de Castillo de Tabernas y café de Café Salvador.

Para quienes han preferido un aperitivo más avanzado, se ha ofrecido una tapa solidaria con caña Cruzcampo con una tapa de embutido de Cárnicas Campohermoso y pan de Pan Hidalgo, también por un euro.

El evento ha contado con actividades paralelas, reservando también un espacio destacado para el público infantil, con carpa de actividades de Decroly, taller de bocadillos saludables de Grupo Caparrós y una zona de videojuegos a cargo de Eventos para el recuerdo, además de la presencia constante de las mascotas Tomatal y Vocito.

La música en directo que ha corrido a cargo de la Charanga de La Voz de Almería, patrocinada por Pinturas Andrés Valero. El evento ha contado también con estands de empresas almerienses en los que los asistentes han degustado y comprado productos que demuestran la excelencia de la provincia.

Las empresas participantes han sido Embutidos Peña Cruz, Ikos Advanced, Misu, Casi, Origen Quesos Artesanos, Vicasol, Cárnicas Sierra de María, El merengue de Canjáyar, Sabores Artesanales Sánchez, Embutidos Laujar, Mari's Bakery y Flor de Queso. Además, el Día del Tomate ha contado con exposición de coches de Toyota Alborán Motor y Hyundai Almerialva, y una exposición sobre el tomate y sus variedades, habilitada durante toda la jornada, en la que el público ha conocido distintos tipos de tomate y se ha llevado una revista con recetas, gastronomía y proyectos de innovación vinculados a este producto.