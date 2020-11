Almería.-Diputación.-Nacho Álvarez, director de 'Explota Explota': "Para mi este musical era una idea muy obvia"

El autor de la película a concurso en Fical señala que los "enemigos" del musical "son el tiempo y el presupuesto"

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) proyecta este domingo a concurso en el marco de su certamen nacional 'Explota, Explota', la 'opera prima' de Nacho Álvarez, quien siempre tuvo la "idea fija de que si hacía una película tenía que ser un musical", pese a saber "que me enfrentaba a un monstruo" y que sus enemigos "eran el tiempo" primero, y, luego, "el presupuesto".

"Esta película nace de una idea fija; si hacía una película, tenía que ser un musical porque era lo que más me divertía", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al pase de prensa en la que ha explicado que ver 'Mamma Mia' "cuando era estudiante" le despertó la "locura" y le "metió en la cabeza agarrar canciones con estilo y que entretienen al cien por cien para poder contar una historia que nada tiene que ver".

Álvarez ha remarcado que para él "era una idea muy obvia" hacerlo sobre la figura rompedora de la polifacética Rafaela Carrá. "De toda la vida he sido muy fanático y me preguntaba porqué nunca se había hecho un musical con sus canciones", ha apuntillado.

El cineasta, quien ha presentado en Almería su obra debut en el mundo del cine junto al actor Fran Morcillo, quien da vida en la película al personaje de Lucas, ha admitido cierto "miedo" cuando tuvo que "enfrentarse al monstruo" que es "hacer un musical" si bien este sentimiento se tornó en seguridad "porque al final la preproducción es muy importante en películas como esta, con muchísimas coreografías".

Ha reivindicado, en este punto, el peso específico del coreógrafo Toni Espinosa, "uno, sin duda, de los más potentes, superresolutivo y con un background en teatro musical que ha sido una fortaleza". "Ha sido casi un asistente de dirección", ha trasladado el cineasta, quien ha aludido también a la disciplina de los bailares "que repiten y repiten, son como los militares, no se cansan, no se quejan, y en cada toma lo hacen perfecto".

Al hablar de los entresijos del rodaje, Álvarez se ha referido a lo que, a su juicio, son los "enemigos" cuando hay que "encarar" un proyecto como 'Explota Explota'. "A veces hay escenas que uno sueña, escenas tres veces más grandes, el día que llegas a rodar, te dicen que no puede ser", ha explicado para referirse, en concreto, a como la escena en una estación de metro tuvo que ser "modificada".

"El guión estaba escrito para que todo sucediese dentro del vagón, pero no podíamos contar con uno por 12 horas, que era lo que necesitábamos ya que solo nos daban tres horas. Es verdad que yo quería hacerlo, pero me dijeron que era un demente. Eran millones de planos y no daba tiempo", ha dicho entre risas.

Sobre el encaje de la censura en televisión y cine en la década de los 70 en España en la trama de la película, Álvarez ha explicado que fue la forma de "conectar" que se celebrase en Madrid. "No tenía que ser en Madrid sí o sí, pero yo quería que fuese así y empezamos a investigar hasta comprobar que Rafaela Carrá había sido censurada y encontrar la figura del censor oficial. Fue ahí donde conectamos la historia con España y nos pareció muy importante tratarla y hacerlo desde el humor y la música", ha señalado.

CASTING "BRUTAL"

A preguntas de los periodistas, el cineasta, cuya película compite junto a otras siete en el Certamen Nacional 'Opera Prima' de Fical, se ha mostrado "muy agradecido" a un elenco de actores "que me lo pusieron muy fácil". "Ha sido un casting brutal pese a que no conocía a muchos, un pedazo de reparto con el que nos lo hemos pasado bomba porque todos ellos se divirtieron mucho, muy agradecidos con sus personajes".

Al respecto, el actor Fran Morcillo, quien "apareció cuando estábamos buscando a alguien muy particular para dar vida a Lucas" según ha apuntado Álvarez, ha subrayado la "generosidad" en el "trabajo y en la interpretación" de actores consagrados "que no se dejan nada en el tintero".

"Tuve mucha suerte, una suerte inmensa porque un martes estaba haciendo el casting, el miércoles me llamaron para tallas y el jueves me dijeron que estaba dentro y todo el que se dedique a esto sabe que eso no pasa nunca. Por eso es todavía todo un poco increíble y a lo mejor me supera a veces", ha asegurado.

Sobre el rodaje ha afirmado que "fue un pifostio en el que me lo pasé muy bien" y ha destacado la evolución de su persona 'Lucas', a quien "en guión no captaba pero al que encaré cuando supe que iba a cantar en el número final; eso sumó a la película y ayudó a cerrar", ha concluido.

Por su parte,, el director de Fical, Enrique Iznaola, ha agradecido a Tornasol, Gerardo Herrero y Mariela por apostar por el festival almeriense y ha hecho hincapié en que los que acudan este domingo a la proyección de la película en pantalla grande, en aforo reducido y las "máximas medidas" de seguridad anticovid "son unos privilegiados".

"Ellos han hecho posible que los almerienses tengan el privilegio de poder ver en pantalla gigante esta película. Los que asistan hoy son unos privilegiados, mientras las salas de cien se mantienen cerradas los escenarios de Fical se mantienen a pleno rendimiento y el festival sigue vivo", ha dicho.