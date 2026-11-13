Ana Graciani lleva a Fical su thriller de secretos y apariciencias con 'La ventana abierta'

Ana Graciani y Mara Guil presentan en Fical 'La ventana abierta'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora y guionista Ana Graciani ha presentado en el Festival Internacional de Cine de Almería 'La ventana abierta', una historia de intriga que invita a reflexionar sobre las apariencias, las relaciones personales y los secretos que se esconden tras aquello que creemos conocer.

La película, que compite en el certamen nacional de largometrajes 'Ópera Prima' construye su intriga a partir de la ausencia, el silencio y la desconfianza, utilizando el paisaje andaluz como un elemento fundamental de la atmósfera narrativa.

Graciani ha revelado que el origen de la película se encuentra en una obra de teatro que escribió hace aproximadamente una década. Aunque aquella propuesta tenía un tono de comedia, la directora siempre intuyó que detrás de su argumento podía esconderse una historia más oscura.

"Siempre pensé que dentro de esa historia podía haber algo más oscuro, más inquietante, más misterioso", ha explicado la directora, quien ha recordado también el largo proceso que ha supuesto llevar el proyecto a la gran pantalla y las dificultades que implica sacar adelante un primer largometraje.

Más allá del misterio, la película plantea una reflexión sobre las relaciones construidas en el entorno digital, la identidad y la distancia que puede existir entre la imagen proyectada y la verdadera realidad.

El rodaje también ha tenido su propia historia. "El viento de levante, fundamental en la ambientación de la película, se convirtió en uno de los mayores desafíos para el equipo durante las jornadas de grabación en la costa de Cádiz", han trasladado.

La actriz Mara Guil, que ha acompañado a Ana Graciani en la presentación, ha recordado las dificultades provocadas por los temporales, que obligaron a modificar continuamente la planificación del rodaje y pusieron a prueba la capacidad de adaptación de todo el equipo.

La experiencia, sin embargo, también permitió reforzar la complicidad entre los profesionales implicados. Guil ha destacado el esfuerzo colectivo y el buen ambiente mantenido incluso durante las situaciones más complicadas, convirtiendo un rodaje especialmente exigente en una experiencia que sus protagonistas recuerdan con cariño.

Ambientada en un remoto pueblo costero andaluz, la historia sigue los pasos de Rubén, un hombre que llega hasta este enclave empujado por el viento de levante y por la ilusión de encontrarse con Merche, la mujer con la que ha mantenido una relación a través de internet durante meses. Sin embargo, lo que debería ser el comienzo de una nueva etapa se convierte en una experiencia marcada por la incertidumbre.