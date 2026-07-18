Arranca la XXV edición del Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La XXV edición del Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco (FestiMUVB) ha comenzado este pasado viernes con una de las propuestas "más destacadas" del panorama español de la música antigua en 2026. Íliber Ensemble, bajo la dirección musical de Darío Tamayo, y el contratenor Manuel Ruiz han presentado 'Héroe desvelado', un programa galardonado con el Premio Sello FestClásica 2026 que ha iniciado este año una gira por algunos de los festivales más relevantes de España.

Según ha informado la Diputación de Almería en una nota, la inauguración oficial de esta edición ha abierto "formalmente" la programación conmemorativa del XXV aniversario del festival y ha incluido un momento "de especial emotividad": la entrega de los Reconocimientos del XXV Festival, con los que se ha rendido homenaje a cuatro personas "especialmente" vinculadas a la historia de esta cita cultural.

Así, los galardonados han sido el historiador e hispanista francés Bernard Vincent, distinguido por su estrecha relación con el Festival durante muchos años; el alcalde de Vélez Blanco, Carlos Carrión Navarro, el profesor de piano del Conservatorio de Almería, Leopoldo Pérez Torrecillas, por su labor en la dirección de la primera etapa junto a Fernando Martínez; y el catedrático de Historia Contemporánea y director del Festival durante más de quince años, Martínez López, por su decisiva contribución a la consolidación y crecimiento de un evento que alcanza este año su XXV edición.

Con este reconocimiento, el Festival ha agradecido a quienes, desde diferentes ámbitos, han sido fundamentales para hacer posible su trayectoria y su consolidación como "una de las grandes referencias españolas en la interpretación, difusión y estudio de la música renacentista y barroca".

Además, la inauguración ha reunido a representantes de las principales instituciones que "hacen posible esta cita cultural". Así, han estado presentes la alcaldesa de Vélez Blanco, Ana María López López; la directora del Festival, Cándida Martínez López; el representante de Cajamar, Diego Aznar Parra; la diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales; el delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte Mena; la vicerrectora de Calidad, Igualdad y Responsabilidad Social de la Universidad Internacional de Andalucía, Carmen Pozo Muñoz; y el rector de la Universidad de Almería, José Céspedes, poniendo de manifiesto el amplio respaldo institucional que ha acompañado al Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco a lo largo de sus 25 años de historia.

Por su parte, la alcaldesa ha subrayado el carácter "transformador" de un proyecto que "ha marcado un antes y un después" para el municipio y ha destacado que el festival "ha convertido a nuestro municipio en un referente". Asimismo, la directora del Festival ha reivindicado la dimensión cultural y humanista de esta trayectoria, afirmando que "la cultura es uno de los bienes más valiosos de una sociedad" y que "un pequeño pueblo puede convertirse, desde el rigor, la inteligencia, la creatividad y la cooperación, en un lugar de referencia".

En representación de Cajamar, Diego Aznar Parra ha puesto en valor la capacidad del certamen para conectar patrimonio, formación e identidad territorial, recordando que "la música ha servido para unir arte, formación, investigación y patrimonio" y que "la música nos ayuda a recordar, a compartir y a sentirnos parte de una comunidad".

Por otro lado, la vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense ha destacado que "el Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco se ha convertido en uno de los grandes referentes culturales de la provincia de Almería y en un ejemplo de cómo el patrimonio, la música y el conocimiento pueden unirse para proyectar la imagen de un municipio y de toda una provincia".

Igualmente, Morales ha subrayado que esta cita "forma parte de nuestra identidad almeriense y demuestra que desde un municipio del interior se pueden impulsar proyectos culturales de excelencia, con prestigio nacional e internacional, capaces de atraer visitantes, generar actividad y crear nuevas oportunidades para el territorio". Además, la vicepresidenta ha reafirmado el compromiso de la Diputación de Almería con un festival que "contribuye a mantener viva nuestra historia, a acercar la cultura a todos los rincones de la provincia y a luchar contra la despoblación desde la igualdad de oportunidades".

Al hilo, el delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha definido el certamen como "mucho más que una programación musical" y ha señalado que representa "la capacidad de un pueblo para convertir su patrimonio, su historia y su cultura en una oportunidad de desarrollo".

Desde la Universidad Internacional de Andalucía, su vicerrectora de Calidad, Igualdad y Responsabilidad Social ha subrayado que el reconocimiento a los homenajeados demuestra que "las cosas hermosas, las que de verdad dejan huella y duran en el tiempo, no son fruto nunca de la casualidad, sino del esfuerzo y del compromiso". También ha defendido el conocimiento como "una experiencia viva y compartida".

Por su parte, el rector de la Universidad de Almería ha calificado el balance del festival como "un éxito absoluto" y, tras recordar el compromiso de la universidad con el proyecto desde el principio, ha resaltado que pocas iniciativas culturales logran "una unanimidad social e institucional absoluta sobre su excelencia".

Por ello, uno de los impulsores históricos del proyecto y reconocido en esta edición, Fernando Martínez López, ha recordado los principios que dieron origen al festival: "Compromiso con la cultura, música, educación y transferencia del conocimiento a zonas rurales", así como la voluntad de "poner a Vélez Blanco en la agenda nacional e internacional".

No obstante, todas las intervenciones compartieron una idea: la convicción de que el Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco ha demostrado durante un cuarto de siglo que "la cultura puede generar conocimiento, cohesión social, desarrollo territorial y proyección para la localidad". También coincidieron destacando la colaboración entre instituciones, entidades colaboradoras, universidades, voluntariado y población velezana como "una de las claves que han permitido consolidar el proyecto".

Sin embargo, el concierto fue mucho más que "una sucesión de arias barrocas para convertirse en un relato musical en torno a la figura del héroe". Así, las obras de Muffat, Händel, Hasse, Brescianello, Vivaldi, Legrenzi y Alessandro Scarlatti propusieron en Héroe desvelado un recorrido por distintas facetas del personaje heroico, paradójicas quizá, en un paisaje que pasaba de la fuerza a la fragilidad, y siempre desde la emoción.

Por último, la elección de este programa como concierto inaugural ha resultado "especialmente significativa para una edición tan especial". Por tanto, el espectáculo ha confirmado las expectativas generadas por el galardón y ha puesto de manifiesto "el excelente momento artístico que atraviesan tanto Manuel Ruiz como Íliber Ensemble".