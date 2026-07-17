Montero urge "explicaciones" a Moreno por el nombramiento de un alto cargo "vinculado a posiciones falangistas"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero interviene en el acto conmemorativo del nacimiento del Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante que se celebra en el Parlamento Andaluz. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha considerado este viernes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), "tiene que dar explicaciones" sobre el nombramiento de un "alto cargo" del Gobierno andaluz "vinculado a posiciones falangistas".

En un comentario en su cuenta en la red social 'X', María Jesús Montero ha aludido así al reciente nombramiento del catedrático Rafael Sánchez Saus como viceconsejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, el departamento que va a dirigir el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, como vicepresidente segundo de la Junta.

La líder del PSOE-A ha advertido de que "no es aceptable que un alto cargo" del Gobierno de Juanma Moreno "esté vinculado a posiciones falangistas y haya defendido públicamente la exclusión de las mujeres del mercado laboral".

"Los valores democráticos y la igualdad no admiten retrocesos", ha agregado María Jesús Montero antes de apostillar que desde el PSOE-A ya sabían que el pacto de Moreno "con la ultraderecha" de Vox para gobernar en Andalucía "iba a tener graves consecuencias".

La secretaria general del PSOE-A ha acompañado su comentario de un fragmento de vídeo en el que se reproducen unas declaraciones del nuevo viceconsejero, que es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Cádiz, y entre los años 2009 y 2011 fue rector de la Universidad CEU San Pablo.

En dichas declaraciones que acompañan al 'tuit' de Montero, Rafael Sánchez comenta el "problema" que "ya se veía en el año 80" acerca del "acceso masivo de la mujer al trabajo y la posibilidad de la contracepción llevada a límites extremos".

A lo largo de la jornada de este viernes, también la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, y el secretario de Desarrollo Estatutario de la federación socialista andaluza y parlamentario, Mario Jiménez, han criticado el nombramiento de este viceconsejero, del que han subrayado sus vínculos con la Falange, según han criticado.

Así, María Márquez ha criticado, en una atención a medios en la provincia de Málaga, que Rafael Sánchez quiso "liderar la Falange", y se ha preguntado si la "vía andaluza" que reivindica el presidente de la Junta, Juanma Moreno, era "abrirle la puerta a la Falange Española en el Gobierno de Andalucía".

En la misma línea, Mario Jiménez ha acusado al presidente de la Junta de "conmemorar" el 90 aniversario del "golpe de Estado del 18 de julio de 1936" que "supuso el inicio de una guerra civil en la que un millón de españoles perdieron la vida", con el nombramiento de "un falangista" en el Gobierno de la Junta, del que ha reclamado su cese.