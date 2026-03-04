Arrancan en Vélez-Rubio (Almería) las obras del primer Parque de Bomberos de la comarca de Los Vélez

Inicio de las obras para el nuevo parque de bomberos de la comarca de Los Vélez en Vélez-Rubio (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

VÉLEZ-RUBIO (ALMERÍA), 4 (EUROPA PRESS)

Las obras para dotar de un parque de bomberos a la comarca de Los Vélez, en Almería, han arrancado este miércoles en Vélez-Rubio con un acto presidido por el alcalde del municipio, Miguel Martínez-Carlón, y el presidente de la Diputación Provincial, José Antonio García Alcaina, que han estado acompañados por los alcaldes y concejales de la comarca, así como por la presidenta del Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense, Rosa María Cano.

Este nuevo parque, que será ejecutado en un plazo de 12 meses, cuenta con un presupuesto de ejecución que supera los 600.000 euros, e incluye la puesta en servicio y el equipamiento, según ha indicado la institución provincial en una nota. La financiación del proyecto se realiza a partes iguales entre el Consorcio, el Ayuntamiento de Vélez-Rubio y la Diputación.

El Ayuntamiento de Vélez-Rubio ha cedido una nave industrial municipal de 360 metros cuadrados que será "totalmente transformada y ampliada" con un nuevo altillo y una extensión en su parte norte, alcanzando una superficie total de más de 600 metros cuadrados.

El futuro retén contará con dos plantas que albergarán una zona operativa con garaje para vehículos, taller y zona de compresores; una zona de personal con gimnasio, taquillas, habitaciones, cocina-comedor y zona de estudio para los efectivos; y una zona de servicio continuo.

El parque estará atendido por cuatro bomberos las 24 horas del día. Actualmente, el Consorcio de Bomberos del Levante cuenta con una plantilla de 68 profesionales, a los que se han sumado 15 efectivos en prácticas y 22 nuevas plazas proyectadas para garantizar la seguridad de los cerca de 50 municipios a los que presta servicio desde Níjar hasta María, incluyendo todas las comarcas del Almanzora, Levante y Los Vélez.

García Alcaina ha destacado que esta infraestructura es una "demanda histórica" que permitirá cubrir las isócronas de seguridad en toda la provincia. "Hoy somos testigos de un día histórico para la comarca de Los Vélez y para el conjunto de nuestra provincia con el inicio de las obras de este futuro Parque de Bomberos, una demanda largamente esperada que por fin se hace realidad", ha manifestado.

Mediante esta actuación, todas las comarcas de la provincia contarán por primera vez con un retén para cubrir los tiempos de respuesta de los 103 municipios. "Es de justicia reconocer la visión y generosidad del alcalde, Miguel Martínez-Carlón, al ceder este espacio municipal en favor de los 11.434 vecinos de la zona; con este paso reforzamos la seguridad y la protección de toda la comarca", ha añadido el presidente de la Diputación.

Del mismo modo, ha resaltado que este proyecto es "el mejor ejemplo de colaboración institucional, financiado a partes iguales entre Ayuntamiento, Diputación y Consorcio". "La transformación y ampliación de esta nave municipal dará lugar a unas instalaciones modernas y funcionales", ha valorado el presidente ante unas obras que se prolongarán durante un año.

Por su parte, el alcalde de Vélez-Rubio ha dado las gracias a Diputación por contribuir a poner en pie "un proyecto emblemático" para el municipio y la comarca y que supone "la guinda del pastel". "Cuando las instituciones se coordinan y trabajan en la misma dirección todo es más factible en beneficio de los ciudadanos", ha valorado.

La presidenta del Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense, Rosa María Cano, ha manifestado que "este es un acto de justicia territorial, es un acto en el que no solo vamos a construir un parque, sino que vamos a cimentar la seguridad y tranquilidad de todos los vecinos de esta comarca".