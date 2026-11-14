La "arromática" 'Ni contigo ni sin mí' ofrece en Fical una risa terapéutica ante las rupturas amorosas

Presentación en Fical de la película 'Ni contigo ni sin mí', de María Ruiz. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora novel María Ruiz ha presentado este sábado su "bastante arromántica" película 'Ni contigo ni sin mí' con la que propone una comedia terapéutica con intérpretes de primera línea en la que busca "reírnos un poco del drama que son las rupturas y lo desengaños amorosos".

La cineasta ha explicado cómo el film protagonizado por Gorka Otxoa, Adrián Lastra, Manuela Vellés, Cristina Maisonnave e Iván Sánchez pretende hacer que el público pueda empatizar desde el humor con momentos que son "dolorosos" y obtener, incluso, un efecto "sanador" ante este tipo de situaciones que se dan "a cualquier edad".

En esta línea, ha destacado el trabajo de los actores y su "impresionante" capacidad de comedia que, según ha asegurado, puso en apuros al equipo técnico al provocar momentos hilarantes que quedan reflejados en el film. "Muchas veces no cortaba y hay cosas de la película que se han salido ligeramente del texto e incluso han mejorado la escena. Era increíble", ha valorado la directora.

La también intérprete ha roto una lanza a favor de sus colegas, a quienes "se les encasilla mucho" en determinados roles por anteriores papeles o su apariencia física, sentido en el que ha destacado la faceta que revela el largometraje con respecto a Iván Sánchez. "Él tiene una capacidad muy, muy grande para todo tipo de papeles, para la comedia también", ha manifestado.

El propio actor ha valorado la oportunidad que la directora le brindó a la hora de escribir el papel que interpreta pensando en él, ya que le permitió "abrir la olla exprés" y disfrutar de un rodaje lleno de ataques de risa y a la vez dirigido por una persona que entiende los procesos emocionales del intérprete, lo que, a su juicio, fomentó unos ensayos muy enriquecedores basados en el juego y la improvisación.

Por su parte, Gorka Otxoa ha rememorado cómo disfrutó con el rodaje de una película que, con su llegada a la pantalla, ha hecho que "la gente se lo pase bomba", lo que refleja la buena sintonía del elenco en la grabación. Asimismo, la actriz Cristina Maisonnave ha agradecido la generosidad de sus compañeros en su debut cinematográfico por haber creado una "gran familia".

La cinta, que se rodó en apenas tres semanas y se situó en los puestos más altos de HBO Max en España, cuenta cómo a Ernesto (Gorka Otxoa) lo acaba de dejar su mujer y, para intentar remontar el que puede ser su peor cumpleaños, decide pasarlo en su casa de la playa con su mejor amigo. Allí descubre que la nueva novia de su vecino es precisamente su expareja.