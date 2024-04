Asalsido ofrece una lectura "inclusiva y continuada" de Mark Twain en Almería por el Día del Libro

ALMERÍA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para el Síndrome de Down Asalsido ha celebrado este martes el Día Internacional del Libro con una nueva lectura "inclusiva y continuada" con un centenar de lectores que han participado en la narración de 'Las aventuras de Tom Sawyer', del escritor estadounidense Mark Twain, en la biblioteca Francisco Villaespesa de Almería.

Con esta actividad, la entidad sin ánimo de lucro no solo conmemora esta efeméride sino que además visibiliza a las personas con discapacidad, "muchas de las cuales necesitan una adaptación de los textos al sistema Braille o al de lectura fácil para que sean accesibles para ellas", según ha indicado la Diputación de Almería en una nota.

Se trata de la novena edición de esta actividad, que se celebra desde 2016 con un "gran éxito de participación". "Continuamos realizando con una clara reivindicación: la necesidad de impulsar el ocio y la cultura inclusiva", ha explicado la presidenta de la asociación, Isabel Parras.

"Aunque poco a poco se avanza en esta línea, el acceso a la cultura ha de ser universal porque no hay nadie que no disfrute de un buen libro, por ello, es primordial que todas las personas, tengan o no alguna discapacidad, aprendan y tengan acceso a la lectura, a una sin límites", ha enfatizado.

La lectura ha sido iniciada por la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, quien ha dado las gracias a Asalsido por una actividad que "ha sabido meterse en el corazón de los almerienses y que todos los 23 de abril la estemos esperando".

Desde el Gobierno andaluz han asegurado que están "siempre dispuestos a luchar y trabajar por la igualdad de oportunidades para todas las personas y hacerlo a través de la lectura supone un paso más en pro de la cultura inclusiva".

Del mismo modo, el vicepresidente de la Diputación Provincial, Ángel Escobar, ha felicitado a 'Down Almería' por la celebración de una actividad que se ha consolidado en el calendario cultural de la provincia y que promueve la inclusión a través de una lectura que reúne a toda la sociedad almeriense.

"Desde Diputación vamos a estar siempre al lado de Down Almería para dar visibilidad a este colectivo y para contribuir a una inclusión real y efectiva. Es un orgullo poder representar a la institución en esta iniciativa tan ilusionante", ha dicho.

Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha afirmado que "integrar, visibilizar, normalizar y dar valor a las personas que tienen síndrome de Down es sentar las bases de una Almería mejor, más inclusiva, más abierta y con mejores perspectivas de futuro compartido".

"En este camino se enmarca esta lectura inclusiva, pues si el conocimiento es básico para el desarrollo de la sociedad, debe ir acompañado del acceso al mismo de todas las personas, independientemente de sus capacidades".

Desde la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down han agradecido a la biblioteca la cesión de su espacio un año más para llevar a cabo esta lectura, así como a los lectores, tanto autoridades, como entidades del Tercer Sector, periodistas y familiares que han participado, siendo una muestra de apoyo para lograr una plena inclusión de las personas con discapacidad, también en la lectura.

Además, para los más pequeños y para usuarios de Asalsido-Down Almería ha habido actividades gratuitas organizadas por voluntarios de la escuela de ocio y tiempo libre Educa2 Almería, que se han desarrollado de forma simultánea a la lectura en la Sala infantil y juvenil de la Biblioteca. Todas las actividades han estado relacionadas con la temática de la novela; consiguiendo así pasar una tarde divertida y de aprendizaje.

A la lectura ha acudido a esta cita representantes de asociaciones y entidades del Tercer Sector de la provincia de Almería, como la ONCE, Altea, Verdiblanca, A toda Vela, entre otras. Así como, han participado en la lectura representantes de la Universidad de Almería y de la UNED, así como los periodistas María Jesús Recio, Miguel Pérez de Perceval, Rosenda Mirón e Izan Guerrero.