Denunciados dos hosteleros de Santander en Nochevieja por rebasar el horario o exceso de aforo

SANTANDER 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha denunciado a cuatro hosteleros de Santander entre la tarde del lunes y esta pasada noche y por diferentes motivos, como rebasar el horario de cierre o exceso de aforo, en el caso de dos responsables de locales identificados en Nochevieja.

En concreto, a las 7.00 horas de este jueves ha sido denunciada la empresa responsable de un establecimiento de la calle Bonifaz por superar el horario de cierre, exceso de aforo y por molestias al vecindario. Y a las 8.15 horas ha ocurrido lo mismo en la calle Valliciergo, por rebasar el horario de cierre.

Además, a medianoche del miércoles los policías denunciaron a un hostelero de la calle Vargas por reproducir música y disponer de futbolín sin tenerlo especificado en la licencia y por no presentar la de apertura.

Finalmente, a las 19.45 horas del lunes en la calle Marcelino Sanz de Sautuola los agentes identificaron y denunciaron al responsable de un establecimiento hostelero por instalar en la terraza elementos no legalizables (sillas y baldas adosadas a la fachada), no tener visible el cartel anunciador de licencia y por no presentar la de apertura.