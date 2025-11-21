Asalsido presenta su calendario solidario 'Aquí jugamos todos' en el espacio Alma

ALMERÍA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación almeriense para el Síndrome de Down Asalsido ha presentado su calendario solidario bajo el lema 'Aquí jugamos todos', una iniciativa que este año pone el foco en el deporte como motor de salud, bienestar emocional, salud e inclusión.

Durante el acto celebrado en el Espacio Alma, la presidenta de la asociación, Isabel Parras, ha indicado que en esta edición se han impreso 1.500 ejemplares que muestran a casi 70 personas con síndrome de Down practicando disciplinas como gimnasia artística, baloncesto, rugby, judo o escalada.

"El deporte no es solo movimiento. Es salud, alegría y convivencia desde el respeto y la igualdad", ha dicho Parras ante un proyecto busca promover hábitos de vida saludable desde la infancia y a lo largo de toda la vida adulta para que las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual puedan tener un envejecimiento activo.

Parras ha recordado que la actividad física tiene un impacto directo en la fuerza, el equilibrio, la coordinación y la prevención de enfermedades, pero también posee un valor emocional "incalculable". "Entrenar en equipo aumenta la autoestima, las habilidades sociales y permite vivir experiencias que les hacen crecer", ha recordado.

Por su parte, la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha hecho un llamamiento a la sociedad almeriense para que "para que compren este calendario". "Son personas que te llenan el alma y el corazón. Asalsido es un referente y desde el Ayuntamiento de Almería siempre vamos a apoyar este tipo de iniciativas", ha valorado.

En este sentido, el delegado de Inclusión Social, Francisco González Bellido, ha resaltado que "el deporte es para todos y todos valen para el deporte. Aquí nos demuestran que con sus capacidades pueden hacer lo que se propongan. Es un calendario muy bonito que nos recuerda que todos los aspectos de la sociedad tienen que ser inclusivos y nosotros, desde luego desde la Junta apostamos por este tipo de iniciativas".

Por su parte, la diputada provincial de Igualdad y Familia, María Luisa Cruz, ha destacado que "un año más acompañamos a Asalsido en la presentación de este calendario, un proyecto que refleja su enorme compromiso con la inclusión y con las personas con distintas capacidades".

Cruz ha añadido que "desde el Área de Bienestar Social trabajamos codo con codo con Asalsido porque son un referente en nuestra provincia. Esta edición del calendario vuelve a evidenciar esa mirada inclusiva que compartimos, especialmente a través de iniciativas como el Programa de Deporte Adaptado de la Diputación, que permite llevar oportunidades reales a todos los rincones de Almería".

ACUERDO CON UCD LA CAÑADA

Durante el acto la presidenta ha anunciado también la reciente firma del convenio entre Asalsido y UCD La Cañada, una alianza que "refuerza la apuesta conjunta por la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad".

Gracias a este acuerdo, y por segundo año consecutivo, el equipo UCD La Cañada-Asalsido participará en la liga inclusiva de Almería, en la que la pasada temporada se proclamó campeón. "La inclusión se construye compartiendo espacios", ha señalado Parras.

El calendario, que tiene un coste de cinco euros, puede adquirirse en la sede de la asociación, en Co-Shopping Almería y en las oficinas de la Ciudad Deportiva de La Cañada.

Además, usuarios de Asalsido venderán el calendario en Alcampo (11 y 12 de diciembre en horario de mañana), Carrefour Almería (28 de noviembre y 5 de diciembre por la mañana), CC Torrecárdenas (27 de noviembre y 4 de diciembre por la tarde) y el Mercado Central (10 y 12 de diciembre por la mañana).