'La Boda', protagonizada por Elena Furiase, llega a Fical: "El amor puede ser una droga que nos ciega muchas veces"

ALMERÍA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director Pedro Cenjor ha presentado este sábado su película 'La Boda', que protagoniza la actriz Elena Furiase y que llegará a los cines en enero del próximo año, cuya proyección se adelanta a su paso por las salas en la sección Estrenos del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

"Creo que idealizamos siempre el amor y a veces puede ser una droga que nos ciega", ha dicho durante la presentación la intérprete que da vida a Felisa, una mujer que vive en casa de su madre y depende, en gran medida, de la pensión de ésta, por lo que finalmente termina aceptando el matrimonio con el hijo de una de las clientas de su peluquería.

La película aborda a través de esta suerte de matrimonio de conveniencia las relaciones humanas y la soledad más allá del romance. "No siempre el amor es lo que salva, que muchas veces te salva la compañía, te salva la seguridad, te salva el saber que va a haber una persona ahí que no se va a aprovechar de ti, que te quiere de verdad", ha valorado la actriz.

Furiase ha apuntado en este sentido que la película habla del "reconocimiento de verdad" al cariño y el amor más próximo que se genera entre los personajes y sus vínculos. "Creo que hay muchas parejas que a día de hoy quizá ya no sientan tanto ese amor, pero son felices con esa persona que tienen al lado porque ven a un amigo, un compañero, una confianza o una seguridad", ha valorado.

El director ha incidido además en la idea de la aceptación como parte de la premisa del film y en cómo el entorno en el que se desenvuelven los personajes, que afrontan una improvisada luna de miel a Motril (Granada) tras contraer matrimonio, también les hace cambiar y apreciarse de forma distinta a cómo fue su encuentro inicial.

"Todos cometemos errores y todos seguimos siendo aceptados por nuestras familias, por las personas que nos que nos quieren", ha apuntado en relación al desarrollo de cada uno de los personajes, que tienen momentos de protagonismo en determinadas partes de la película.

El elenco, del que también forman parte los intérpretes Daniel Chamorro, María Jesús Hoyos o Felipe García Vélez --presentes en la presentación-- han destacado la apuesta por representar desde la honestidad a una serie de "personajes imperfectos" que "quieren ser amados". "Yo busqué a esa persona en mí que quiere ser amada, querida, y todas las experiencias que yo he tenido en mi vida con la gente que quiero", ha señalado Chamorro al respecto.