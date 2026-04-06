El Campeonato andaluz junior masculino de Clubes de Voleibol reúne a 16 equipos del 9 al 12 de abril en Almería y Níjar

Presentación del Campeonato de Andalucía de Clubes de Voleibol (Cadeba) 2026 en categoría junior masculina. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato de Andalucía de Clubes de Voleibol (Cadeba) 2026 en categoría junior masculina reunirá a 16 equipos del 9 al 12 de abril en diferentes sedes de la capital y del municipio de Níjar, en una cita en la que competirán los mejores conjuntos de la comunidad autónoma.

Además, el sábado 11 de abril el campeonato se detendrá a las 17,00 horas para que todos los participantes puedan disfrutar de un partido de primer nivel de la Superliga Masculina, que enfrentará a Voleibol Unicaja Costa de Almería y Club Voleibol Guaguas.

Los encuentros se disputarán en instalaciones de referencia como el Pabellón Moisés Ruiz, el Pabellón de la Juventud Antonio Rivera, el Centro Deportivo de la Universidad de Almería y el Pabellón Municipal de la Comarca de Níjar, según ha informado la Diputación Provincial en una nota.

La diputada de Deportes de Almería, María Luisa Cruz, ha destacado que este evento convertirá a "nuestra tierra en el epicentro del voleibol base durante estos días". En este sentido, ha subrayado que los jugadores tendrán la oportunidad de "competir al más alto nivel, compartir experiencias y disfrutar del deporte del voleibol en un entorno que favorece la convivencia y el crecimiento deportivo".

El presidente del Club Voleibol Unicaja Costa de Almería, Pablo Martínez, ha explicado que el Campeonato de Andalucía de Clubes en categoría junior masculina reúne a jugadores de 18 y 19 años, en la antesala del voleibol sénior, "lo que supone el máximo nivel dentro de las categorías de base que vamos a poder disfrutar en la provincia".

Asimismo, ha detallado que participarán campeones y subcampeones de las ocho provincias andaluzas, con más de 300 participantes que competirán del 9 al 12 de abril en distintas sedes de Almería y Níjar, que acogerán tanto la fase de grupos como las eliminatorias del campeonato.

El delegado de la Federación Andaluza de Voleibol, Juan Docio, ha subrayado que, "desde la Federación, ya estaban deseando de ver un buen campeonato y este fin de semana lo tendremos con Cadeba, donde podremos ver jugar a los mejores jugadores". "Quiero dar las gracias a todos los que han colaborado para que este campeonato siga adelante", ha expresado.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, ha afirmado que "Almería reúne las condiciones ideales para ser destino de eventos deportivos".

Además, ha valorado especialmente el mensaje de la cartelería, 'Ok al juego limpio' y 'Sin respeto no juego', al considerar que, "a estas edades, además de la técnica y la táctica, hay que enseñar los valores del juego limpio y del deporte, como el compañerismo, el trabajo en equipo y el respeto a los demás", ya que "sólo así contribuiremos desde el deporte a construir una sociedad solidaria, inclusiva y sostenible".