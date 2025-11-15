Campohermoso acoge la primera Feria Ecuestre, Cinegética y de Pesca de Níjar (Almería)

NÍJAR (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

Campohermoso (Níjar, Almería) acoge este fin de semana la I Feria Ecuestre, Cinegética y de Pesca de Níjar, un evento que reúne a aficionados, profesionales y familias en torno al mundo del caballo, la caza, la pesca y la naturaleza. La feria tiene lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Campohermoso, con entrada gratuita y un programa que combina competición, exhibición y ocio familiar.

Según ha informado la institución provincial en una nota, la inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Níjar, José Francisco Garrido; el diputado provincial de Promoción Agroalimentaria, Comercio y Consumo, Carlos Sánchez; el concejal de Agricultura, Jesús Guerrero; y José Francisco Torres, en representación de la organización.

El programa ha sufrido ajustes por las medidas de prevención frente a la gripe aviar adoptadas por el Ministerio de Agricultura, afectando a la exhibición de cetrería prevista, aunque se mantienen actividades como los reconocimientos de raza canina, campeonato de belleza canina, degustación de carnes de monte, exhibición de obediencia, detección y defensa policial, y un concierto.

El alcalde ha señalado que la feria convierte a Campohermoso en un punto de encuentro para el sector y una oportunidad para empresas y profesionales del ámbito rural, la naturaleza y los animales. Ha destacado la relevancia de la cita para poner en valor las raíces y la actividad económica de Níjar.

Por su parte, el diputado Carlos Sánchez ha subrayado que la feria recupera eventos tradicionales de la provincia relacionados con el caballo, la cinegética y la pesca, mostrando interés del público y de los expositores. Ha asegurado que la Diputación seguirá apoyando iniciativas que dinamizan los municipios y fortalecen sectores clave para la vida rural y el desarrollo de la provincia.