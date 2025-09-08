La Casa Consistorial de Vera "recupera su esplendor" con el apoyo de la Diputación de Almería

VERA (ALMERÍA), 8 (EUROPA PRESS)

La Casa Consistorial de Vera ha "recuperado su esplendor" con la rehabilitación impulsada de forma conjunta por el Ayuntamiento y la institución provincial, inaugurada este lunes por el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y el alcalde de Vera, Alfonso García, en un acto en el que se han mostrado las nuevas y mejores dependencias fruto de una inversión de más de 500.000 euros.

Con este proyecto se ha conseguido respetar la tipología y los elementos singulares del edificio construido en 1881 por el arquitecto almeriense Enrique López Rull, al tiempo que se ha actuado en las dos plantas y en el patio interior para corregir humedades con trabajos de saneamiento, ganar espacio y renovar tanto instalaciones como dependencias municipales.

Estas nuevas dependencias municipales se encuentran "ya habilitadas y están funcionando a pleno rendimiento", según ha destacado la institución supramunicipal en una nota.

El presidente de la Diputación ha señalado que la actuación permite a Vera "recuperar una de sus señas de identidad con la nueva Casa Consistorial, un edificio que se construyó en 1881 y que ha formado parte de la historia del municipio".

"Hoy celebramos la inauguración del Ayuntamiento tras una profunda transformación. Se trata de mucho más que un Ayuntamiento, que ha sido centinela de la historia de Vera y que, a través del Archivo Municipal, custodia documentos que narran la vida del municipio desde 1496, tras la conquista de los Reyes Católicos, hasta nuestros días", ha explicado García.

Además, ha destacado que con esta rehabilitación se han recuperado "espacios singulares con mucho simbolismo". En la planta baja, lo que hoy es un lugar de atención al ciudadano y de servicio público fueron antaño las dependencias de la Policía Local y los antiguos calabozos.

En el lugar donde ahora se ubican el Servicio de Atención al Ciudadano y el área de Urbanismo se encontraba una antigua casa solariega que se incorporó al edificio a principios del siglo XX. "Cada rincón de esta Casa Consistorial cuenta una historia, y hoy lo devolvemos a su gente con orgullo renovado", ha resaltado.

El presidente ha reafirmado que esta actuación es posible "gracias a la colaboración institucional entre Ayuntamiento y Diputación porque ambas instituciones trabajan por un mismo propósito y buscan mejorar la vida de todos los vecinos".

"Esta obra es un punto de partida. Porque la colaboración entre Diputación y Ayuntamiento seguirá dando frutos en nuevas iniciativas que transformarán la vida de los veratenses, como es la futura construcción de un bulevar desde las Buganvillas hasta el límite de la carretera de Vera Playa, una infraestructura muy necesaria y con una gran inversión", ha detallado García.

También ha destacado otras actuaciones que cuentan con inversiones de Diputación, entre ellas las obras de urbanización para el próximo complejo deportivo de Vera o la que ya es toda una realidad, la nueva Biblioteca Municipal Ezequiel Navarrete Garres.

El alcalde de Vera, Alfonso García, ha subrayado la importancia de las obras de rehabilitación y mejora llevadas a cabo en la Casa Consistorial, unas actuaciones que, según ha explicado, "responden a la necesidad de proporcionar mejores servicios a los ciudadanos, en un municipio en constante crecimiento y con un aumento progresivo de personal público".

El regidor veratense ha aseverado que este reacondicionamiento ha permitido incorporar en el propio Ayuntamiento las áreas de Intervención, Recaudación y Gestión Catastral, que anteriormente se encontraban en un edificio anexo, "logrando así aglutinar en un mismo espacio todos los servicios administrativos".

"Estas mejoras en las dependencias municipales se han llevado a cabo pensando en la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos y en la calidad del servicio que ofrecemos a los ciudadanos", ha señalado el alcalde.

García ha puesto en valor que estas actuaciones han permitido modernizar las instalaciones, embellecer el Ayuntamiento y mejorar el entorno laboral de los trabajadores municipales, lo que, en sus palabras, "nos permite mirar al futuro con ilusión y con la seguridad de que nuestra Casa Consistorial está preparada para seguir acompañando al desarrollo de Vera".

El primer edil ha mostrado su "satisfacción" con el resultado de las obras y ha agradecido expresamente el apoyo de la Diputación de Almería y de sus Planes Provinciales, "que han hecho posible este proyecto" y que, según ha destacado, "cuidan de toda la provincia y, en especial, de Vera, dentro de su firme compromiso con la mejora de las infraestructuras y servicios municipales".

Además, durante el acto se ha realizado un recorrido por las dependencias municipales para comprobar todos los detalles de esta mejora con la que "este emblemático edificio recupera su esplendor histórico y se adapta a las exigencias del siglo XXI".

Las nuevas áreas que se han incorporado y que antes estaban en otros edificios son gestión tributaria y catastral, recaudación, tesorería y el área de Prensa, Comunicación y Protocolo. El inmueble cuenta también con nuevos despachos que, según ha subrayado el regidor, "hacen este espacio más funcional".