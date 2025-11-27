Casi un millar de personas se apuntan a la Fiesta del Deporte de Asprodesa en El Ejido (Almería)

Fiesta del deporte de Asprodesa en El Ejido (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

EL EJIDO (ALMERÍA), 27 (EUROPA PRESS)

Alrededor de 850 personas de 30 asociaciones de personas con discapacidad de Almería han participado este jueves en El Ejido (Almería) en la Fiesta del Deporte Adaptado de Asprodesa, que ha sumado su décimo novena edición para demostrar "que a través del deporte no hay límites", conforme a su lema, en una jornada "abierta, participativa e inclusiva".

Según informa la Diputación de Almería en una nota, los participantes han llegado desde Vélez-Rubio, Adra, Vera, Macael, Viator, Almería, La Mojonera, Roquetas de Mar, Vícar y El Ejido, donde han podido disfrutar de esta jornada, que se ha desarrollado en el Pabellón Municipal de Deportes, el Parque Municipal y las instalaciones de Nexa Fit junto a 250 voluntarios y miembros de la organización.

El presidente de Asprodesa, Francisco Mateo, ha incidido en que "este día que es una fiesta, tiene que servir como muestra para lo que debemos hacer todos los días, no solo con el deporte, con el trabajo, la vivienda, la educación o el ocio. Esa es nuestra misión y el deber de las administraciones".

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha animado a todos los asistentes a "disfrutar de un día de convivencia y de práctica deportiva, en una apuesta clave por la salud y por la integración", subrayando "el poder del deporte como herramienta para impulsar la inclusión, así como elemento a través del que mejorar las capacidades físicas y la calidad de vida de las personas con discapacidad".

Góngora también ha tenido palabras de felicitación para Asprodesa por el "gran trabajo que lleva años desarrollando tanto en nuestro municipio como en la Comarca e incluso a nivel provincial", y ha valorado "la dedicación, el esfuerzo y la pasión de los profesionales que forman parte de Asprodesa" y la generosidad de los voluntarios que han participado en el desarrollo de esta jornada, así como la colaboración de entidades y empresas. También ha agradecido "a todos los que hacéis posible este día".

Por su parte, la diputada provincial de Igualdad, María Luisa Cruz, ha resaltado la importancia de esta "gran cita" con 21 actividades. "Sin duda es una de las actividades más importantes de las que se desarrollan en la provincia para la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad", ha estimado.

Cruz ha dado la "enhorabuena" a Asprodesa y al municipio por "liderar la gran cita del deporte inclusivo de la provincia de Almería". También ha recordado que "desde la Diputación de Almería apoyamos indudablemente eventos como este porque buscamos la inclusión de personas con discapacidad a través del deporte, a la vez que mejoramos su calidad de vida".

Por su parte, el delegado territorial de Inclusión Social, Francisco González Bellido, y el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, han felicitado a Asprodesa y han deseado a los participantes que "disfruten de este evento cuyo objetivo es compartir, aprender y disfrutar".

La programación ha contado esta edición con 21 actividades deportivas y de recreación, entre las que se encuentran equitación, pilates, aerobic, spinning, kárate, vuelo en globo cautivo, tirolina, slack line, hinchables, programa de radio en directo, circuito de actividades recreativas, circuito de habilidades deportivas y talleres de petanca, pádel, rugby, escalada, caídas, pickleball, batucada, fútbol sala y perros que ayudan. Además, se ha complementado con otras acciones como las exhibiciones de batucada y del grupo GOAP de la Policía Local de El Ejido.

La iniciativa, un año más, ha estado organizada por la Asociación Asprodesa, con el respaldo del Ayuntamiento de El Ejido, la Diputación Provincial de Almería, empresas y entidades deportivas que han puesto su granito de arena para que esta jornada siga siendo una realidad. La Fiesta del Deporte de Asprodesa se enmarca en la XIII Semana de la Discapacidad de El Ejido.