Un centenar de profesionales del audiovisual acuden a la presentación de XXIV Festival de Cine de Almería en Madrid

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XXIV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha presentado este martes su vigésimo cuarta edición ante un centenar de profesionales del sector audiovisual en el Espacio Movistar del Edificio Telefónica de Madrid con el objetivo de proyectarse como "referente del cine emergente del país".

Al evento, presentado por la periodista Elena Sánchez, ha asistido una amplia representación de los principales profesionales del sector audiovisual español entre los que se destacan intérpretes, directores, guionistas, productores y otros profesionales de la industria.

Los asistentes han mostrado su respaldo a Fical, que este año se celebra del 14 al 23 de noviembre, con una completa programación con más de cien actividades, todas gratuitas, según ha recordado la Diputación de Almería en una nota.

Entre ellas, se prevé mostrar una selección de estrenos en las secciones de Pantalla Estrenos Cine y Pantalla Estrenos Televisión. También contará con una sección de documentales en la que se exhibirán los últimos trabajos de los cineastas Sara Sálamo, Alex O'Dogherty y Alfonso Sánchez.

En la presentación han intervenido el director y presidente del jurado de Series Comedia y Emisión Diaria de Fical, Fernando Colomo; la actriz y jurado de la sección de cortometrajes, Coria Castillo; y el director y productor Gerardo Herrero, que acaba de rodar 'Carta blanca' en Almería y tiene a concurso la serie 'Clan Olimpia'.

El director de Fical, Enrique Iznaola, ha desgranado la programación del festival, que incluye mesas redondas con prestigiosos profesionales, proyecciones a concurso de largometrajes, cortometrajes y series, así como emotivos homenajes a figuras destacadas del panorama audiovisual español.

Algunas de las producciones que se darán a conocer en primicia son 'Papeles', de Arturo Montenegro; 'La boda', de Pedro Cenjor; 'Polar', de Alberto Palma; o 'Calcinación', de Luis Navarrete. También se ofrecerán los estrenos de televisión 'Anatomía de un instante', 'Cayetana, la duquesa de todos' y el episodio 200 de la serie de televisión 'La que se avecina', que fue rodado en Almería y por el que se la reconocerá con el premio Filming Almería.

PREMIOS Y HOMENAJES

Asimismo, durante esta edición se homenajeará con el premio 'Almería, tierra de cine' a los intérpretes Adriana Ugarte, John Rhys-Davies y Eduard Fernández, mientras que el premio de honor será para el humorista y actor Leo Harlem.

Este año el Premio Filming Almería recaerá en 'La que se avecina', a la que se reconoce por utilizar los paisajes almerienses como plató, puesto que su capitulo 200 se ha rodado en el mítico Fort Bravo.

Se suman los Premios Especiales de Series que este año distinguirán a 'La Promesa', tras su éxito internacional y su Premio Emmy en 2024, y también a la serie 'Ángela' por "romper esquemas y convertirse en una referencia de 2025".

El actor y director Alex O'Dogherty será galardonado con el Premio Canal Sur, que pone en valor a los andaluces vinculados a la industria audiovisual y cinematográfica.

SECCIONES COMPETITIVAS

Las películas a concurso en la sección Ópera Prima' que optarán a los seis premios del concurso son 'Aro Berria' (Irati Gorostidi), 'Ciudad sin sueño' (Guillermo Galoe), 'Enemigos' (David Valero), 'Esmorza amb mi' (Iván Morales), 'Estrany riu' (Jaume Claret Muxart), 'Forastera' (Lucía Aleñar Iglesias), 'La tierra de Amira' (Roberto Jiménez), 'Leo & Lou' (Carlos Solano), 'Lo que queda de ti' (Gala Gracia), 'Sorda' (Eva Libertad), 'Tras el verano' (Yolanda Centeno), 'Voy a pasármelo mejor' (Ana de Alva).

En cuanto a las series, entre las 26 nominadas que optan a los 14 premios del certamen hay comedias, dramas, misterio o dos de emisión diaria que pertenecen a las principales productoras y plataformas del país.

En cuanto a los cortometrajes, se han superado todas las previsiones con la recepción de 2.035 cortos de 74 países y 1.196 producciones españolas. Entre los 34 cortos seleccionados, 22 son españoles y, de estos, 3 de la provincia de Almería y 8 de Andalucía. El resto de nacionalidades representadas son Francia, Croacia, Italia, Colombia, República Dominicana, Ruanda, China y Estados Unidos.

Entre las personalidades que han asistido a la presentación de Fical en Madrid han estado el productor Daniel Écija, el director Javier Gómez Pereira, e intérpretes como Zaira Romero, Ruth Armas, Cuca Escribano, Fernando Cayo o Elena Furiase, así como un nutrido número de profesionales de la industria y los anfitriones, el director de relaciones institucionales de Movistar Plus+, Sergio Sánchez, y Beatriz Asin.

EL CORTIJO DEL FRAILE COMO TELÓN DE FONDO

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha mostrado la imagen del festival con un vídeo filmado desde el Cortijo del Fraile, que inspiró 'Bodas de sangre' a Federico García Lorca o 'Puñal de claveles' a Carmen de Burgos, además de ser uno de los escenarios más míticos de grandes películas como 'La muerte tenía un precio' o 'El bueno, el feo y el malo' de Sergio Leone con Clint Eastwood.

"Solo hay que detenerse en este espectacular paisaje para darse cuenta de que el cine forma parte del ADN de todos los almerienses y es un signo distintivo de la identidad almeriense", ha explicado García, quien ha asegurado que esa "esencia se vive y difunde cada año en el Festival Internacional de Cine de Almería".

García ha asegurado que Fical "nace de las entrañas de lo público, desde la Diputación Provincial, y se consolida como antesala de los Goya". "Este año volveremos a tener una edición con los mejores cortos, largos y series, más de cien actividades, y un espectacular elenco de artistas homenajeados", ha valorado.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha dicho que en Almería "no sólo se ruedan cada año decenas de proyectos audiovisuales y cinematográficos. Sino que el cine nos une, nos inspira y nos convierte en protagonistas y por eso, un año más, el Ayuntamiento de Almería está al lado de la Diputación en la promoción de una industria local con proyección universal".

En esta línea Vázquez ha destacado que "Fical es el escenario donde los sueños se convierten en película, donde las ideas se encuentran con la acción y donde Almería abre sus brazos al mundo".

Por su parte, la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha mostrado el compromiso con el cine del Gobierno andaluz. "Desde Wonder Woman hasta Juego de Tronos, pasando por Cleopatra o Conan el Bárbaro, todos estos escenarios de película han sido rodados en este conjunto monumental, en nuestra Alcazaba, emblema de esta tierra", ha indicado.

Con ello, ha recalcado que la Junta de Andalucía "apoya con orgullo este festival que impulsa la cultura, el turismo y el talento de tantos profesionales que hacen grande a nuestra provincia y además nos sirve para dar a conocer la gran cantera de artistas y cineastas".

El acto ha contado también con la presencia del vicepresidente de la Diputación de Almería, José Antonio García, la diputada provincial María Luisa Cruz, el delegado territorial de Deportes, Cultura y Turismo de la Junta en Almería, Juan José Alonso, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, entre otras autoridades.