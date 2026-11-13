El certamen 'Almería en corto' de Fical arranca con las proyecciones de 'Si se enteran' y 'Pajarito'

Proyección de cortometrajes en el certamen 'Almería en corto' de Fical. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha inaugurado las sesiones del Certamen Internacional de Cortometrajes 'Almería en Corto' con las proyecciones de 'Sí se enteran', dirigido por Beltrán Peralba y ganador de Memorables Film Festival 2026, y 'Pajarito', de Miguel Monteagudo, premiado como Mejor Proyecto de Producción de Cortometraje en Fical 2023.

Durante la presentación realizada en la Escuela de Música y Artes de Almería (EMMA), el director del festival, Enrique Iznaola, ha destacado la importancia de mantener el cortometraje como "una de las señas de identidad del certamen, especialmente en el año de su 25 aniversario".

Asimismo, ha reivindicado la experiencia colectiva de disfrutar del cine en una sala, puesto que "no es lo mismo descubrir una película en pantalla grande que hacerlo desde casa o frente a un ordenador", según ha trasladado.

Una de las proyecciones ha sido 'Sí se enteran', el cortometraje de Beltrán Peralba que aborda el alzhéimer desde una perspectiva íntima y familiar. La historia presenta a una mujer que padece esta enfermedad y cuyo marido acaba de fallecer. Durante una visita, sus hijos se enfrentan a una difícil decisión: contarle lo ocurrido o protegerla de una noticia que podría no llegar a comprender.

La película, protagonizada por Pino Montesdeoca, Adam Quintero, Carmen Canivell y Laura Ledesma, entre otros intérpretes, plantea una reflexión sobre la memoria, la pérdida y los dilemas emocionales que acompañan a las enfermedades neurodegenerativas.

El cortometraje ha llegado a Fical tras alzarse con el premio de la octava edición de Memorables Film Festival, iniciativa impulsada por la Fundación CIEN para contribuir a la sensibilización social a través del lenguaje cinematográfico.

Durante el encuentro, María Ángeles Pérez Muñoz, gerente de la Fundación CIEN, ha destacado la importancia de dar visibilidad a estas enfermedades y ha agradecido la colaboración de la Diputación Provincial de Almería y de Fical, una relación que continúa fortaleciéndose con nuevas actividades de divulgación cultural y científica.

La representante de la fundación ha valorado especialmente el trabajo de Peralba, y ha subrayado que su cortometraje propone una manera "diferente y emotiva" de abordar el alzhéimer. Como muestra de agradecimiento por el respaldo recibido, la Fundación CIEN ha entregado a Fical su reconocimiento 'Neuronita Digital'.

Por su parte, el director ha agradecido la acogida del certamen y el apoyo de la fundación, definiendo su película como una historia sobre "el descubrimiento, sobre la piel tersa, sobre la memoria, sobre las arrugas y sobre la ceguera".

La jornada también ha acogido el estreno de 'Pajarito', dirigido por Miguel Monteagudo, una propuesta que recupera el imaginario del western para trasladar al espectador al Texas de 1872.

La historia sigue la pista de una peligrosa asesina conocida como Pajarito, cuya descripción coincide con la de Sara, una mujer que acaba de ser acogida en casa de Ellen y Jane. A partir de esta coincidencia, el cortometraje construye una trama de sospechas y tensión en la que la confianza se convierte en un elemento decisivo.

Protagonizado por Aria Bedmar, Esther Molina, Antonio Gómiz y Amanda Ferrer, el proyecto fue reconocido en Fical 2023 como Mejor Proyecto de Producción de Cortometraje. Su estreno supone un nuevo ejemplo del compromiso del festival con el impulso de la producción audiovisual vinculada a Almería, una provincia cuya historia cinematográfica mantiene una estrecha relación con el género western.