Cinco empresas de la marca gourmet 'Sabores Almería' presentan sus productos en Serbia

ALMERÍA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cinco empresas asociadas a la marca gourmet 'Sabores Almería' se han lanzado a la conquista de un nuevo mercado al presentar sus elaboraciones gastronómicas en Serbia, dentro de la actividad 'Taste Spain Belgrado', donde han compartido con profesionales del sector como hosteleros, distribuidores, importadores o representantes comerciales de este mercado emergente.

Esta actividad se ha llevado a cabo gracias a la colaboración entre la institución provincial con Icex y la Cámara de Comercio de Almería en el objetivo conjunto de favorecer la internacionalización de las empresas de 'Sabores Almería' para que puedan seguir creciendo al fortalecer su presencia en nuevos mercados.

Las empresas de 'Sabores Almería' que han participado en este evento en Belgrado han sido Lorusso, Luxeapers, Jamones Cerezo, Aceite Campos de Uleila y Óleo Almanzora, según ha indicado la Diputación de Almería en una nota.

El diputado provincial de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, ha valorado este tipo de acciones porque, según ha señalado, "dan la posibilidad a las empresas de 'Sabores Almería' de hacer llegar la calidad e innovación de sus productos al público profesional objetivo que les puede abrir las puertas de un mercado tan emergente y con tantas posibilidades como el serbio".

Asimismo, ha recordado que estos encuentros con distribuidores y hosteleros de carácter internacional se unen a la presencia de 'Sabores Almería' en los eventos gastronómicos más importantes del mundo, como los celebrados este año en Dubái, Tokio, Nueva York o Miami, "que tan buenos resultados están dando a nuestras empresas lo que nos está ayudando a hacer más grande este proyecto y que el nombre de nuestra tierra sea cada vez más conocido y valorado cuando se asocia a la gastronomía de máxima calidad".

Según el Icex, Serbia y, especialmente Belgrado, se están convirtiendo en uno de los principales centros turísticos y hubs gastronómicos de la zona con un potente sector Horeca.

El proyecto Expo 2027 que debe preparar Belgrado para el hospedaje de este importante evento, le está dando un empuje adicional, continuamente elevando el nivel y la diversidad de la ofeta hotelera, de restaurantes y bares. En los últimos años se ha producido un incremento considerable de las exportaciones españolas a Serbia, con un crecimiento del 90 por ciento entre 2021 y 2024.

España destaca como uno de los importantes proveedores de productos agroalimentarios a Serbia, especialmente de carne, frutas y hortalizas, pero cada vez más de productos transformados como vino, jamón o aceite de oliva. Sin embargo, existe un "gran potencial" para fortalecer la percepción de la marca España en este mercado, en todas las categorías de productos, sobre todo en los de alta calidad.