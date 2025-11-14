El cineasta y actor Alfonso Sánchez lleva su documental sobre la comunidad gitana al Festival de Cine de Almería

ALMERÍA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor, guionista y director de cine español, Alfonso Sánchez, ha repetido este viernes su presencia en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) con la presentación de su último trabajo, el documental 'Pendaripen' --traducido como 'historia' en romaní-- en el que reúne distintos testimonios de antropólogos, historiadores, artistas, activistas y miembros de la comunidad gitana.

La película-documental tiene el objetivo de narrar 600 años de opresión, resistencia y persecución del pueblo gitano, pero también de riqueza cultural, mestizaje y contribución a la identidad española, según ha explicado la organización en una nota.

Bajo la dirección del mayor del dúo humorístico de 'Los Compadres', se presenta este trabajo que cuenta con la interpretación de Lolita Flores, Sarah Carmona, Ismael Cortés, Marcos Santiago, Pastora Filigrana, Miguel Ángel Vargas e Iván Periáñez.

El documental ha sido proyectado, en la sesión de mañana, en el Colegio Jesuitinas 'Virgen del Mar'. Dentro de las actividades de Fundación 'la Caixa', este trabajo se ha emitido en el salón social de este centro educativo que ha presentado un lleno absoluto. Durante algo más de hora y media, los alumnos del centro han podido conocer más sobre la historia silenciada del pueblo gitano.

Al finalizar, ha tenido lugar una charla-coloquio con el propio director en presencia de Patricia Maldonado, delegada de Andalucía de Fundación 'la Caixa'. Los alumnos han podido departir con el también conocido actor, que en 2012 recibió la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos dentro de la categoría de director revelación por 'El mundo es nuestro'.

La jornada ha concluido con una charla-coloquio donde los alumnos de este centro educativo han podido preguntar sus inquietudes y dudas al director.

Dentro de la sección Fical Documental, en sesión de tarde, el trabajo de Alfonso Sánchez también ha sido proyectado en el Salón de Actos de la Biblioteca Villaespesa. Distintas asociaciones vinculadas con el pueblo gitano han asistido al pase de 'Pendaripen'.