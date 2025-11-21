La cinta 'Le Jeune Sofiane' se alza con el premio al mejor cortometraje internacional del Festival de Cine de Almería

Fabien Ara recoge el galardón por la cinta 'Le Jeune Sofiane', premiada como mejor cortometraje internacional en la XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La producción 'Le Jeune Sofiane', de Fabien Ara, se ha alzado este viernes con el galardón al mejor cortometraje internacional en la XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), seleccionada entre los 34 trabajos finalistas de un certamen que ha recibido 2.035 propuestas audiovisuales de todo el mundo.

Su director ha recogido el galardón de manos del actor Pedro Casablanch en una gala celebrada en un Teatro Cervantes lleno y amenizada por la actuación musical, hasta en tres ocasiones, de la banda 'Merino'. La cita ha reunido a una destacada representación del sector audiovisual español, entre ellos Martín Cuervo, Macarena Gómez o Petra Martínez.

Durante su intervención, para la que ha requerido intérprete, Ara ha agradecido el apoyo del festival y ha relatado que "la película trata de una amiga mía que murió en un accidente de coche con 16 años" y que su intención era que el público pudiera sentir "solo un uno por ciento" del dolor de su entorno.

La cinta traslada ese duelo a la historia de Zolera, quien el uno de julio de 2005 recibe una llamada en mitad de la noche informándole de que su hijo ha sufrido un accidente de moto y no sobrevive, un suceso que deja abiertas dudas sobre el responsable del choque.

De otro lado, la cinta de Cristian Beteta titulada 'Ángulo Muerto', se ha hecho con el premio Fundación 'la Caixa' al mejor cortometraje nacional mientras que 'La celebración del trágico silencio de la más chiquita', de Ralva Álvarez, ha conseguido el premio RTVE al mejor corto iberoamericano.

Durante la gala dedicada al cortometraje celebrada en la recta final del festival, la producción almeriense 'Interferencias', de Liteo Pedrega, ha recibido el reconocimiento del público y ha sido calificada como la mejor de la provincia.

Los premios los han recogido parte del equipo, entre ellos el productor Francisco Villegas, quien ha destacado que el corto gira en torno a una reanimación cardiopulmonar y que tanto el Centro de Emergencias Sanitarias 061 como la Cátedra HLA de la Universidad de Almería (UAL) han mostrado interés en emplearlo como material docente. "Sería un orgullo y el mejor premio que el corto contribuya a salvar al mundo", ha expresado.

Además, Fical ha entregado el Premio Asecan al mejor corto andaluz a 'Macarena, una comedia espiritual', de Nazaret Beca y Rodrigo Sancho, y ha distinguido 'El fantasma de la quinta', de Pakoto Martínez y Jaime Castillo, con el premio a la Dirección Artística 'Gil Parrondo'.

El Premio a la Dirección de Fotografía 'Cecilio Paniagua' ha sido para Alejandro Buera por 'Una cabeza en la pared', cuyo director, Manuel Manrique, ha recogido también el galardón a la mejor dirección.

En materia interpretativa, Marie-Pierre Nouveau ha obtenido el premio a la mejor interpretación femenina por 'Le Jeune Sofiane' y Carlos Santos ha sido premiado como mejor actor por 'Ángulo Muerto'. El actor, que no ha podido asistir a la gala, ha enviado un vídeo de agradecimiento y ha asegurado que el sábado estará presente para disfrutar de la Gala de Clausura.

El Premio al Mejor Guión ha recaído en 'Two ships', de Mckinley Besnon y Maxkeenzie Benson, recogido por el distribuidor Ismael Martín, quien ha leído un mensaje de agradecimiento de parte de los directores.

La gala también ha reconocido a la miniserie 'Ángela', producida por Netflix, con el Premio Especial Certamen Nacional de Series de TV, un galardón que distingue su impacto internacional, la calidad de sus interpretaciones y una dirección que, según ha manifestado la presentadora Elena Sánchez, "sabe dejar espacio al silencio y al detalle". Han recogido el premio Jaime Zaratain y Lucía Alonso.

Sánchez ha destacado asimismo que la serie ofrece "unas actuaciones muy contenidas y poderosas", y una trama con giros que mantienen al espectador "pegado a la pantalla".

LEO HARLEM, PREMIO DE HONOR DEL FESTIVAL

La ceremonia ha rendido homenaje al actor Leo Harlem, que ha recibido el Premio de Honor del festival en una noche en la que el público del Teatro Cervantes ha podido repasar algunos de sus momentos más reconocibles en la gran pantalla. El intérprete ha acudido al certamen tras el estreno en Almería de su película 'Coartadas', presentada en la sección Pantalla de Estrenos.

Durante su intervención, marcada por su humor característico, ha confesado que el reconocimiento le ha "pillado por sorpresa" al asegurar que "en este mundo llevo escasamente siete u ocho años como trabajador" y que siempre se había considerado "un gran disfrutón" del cine antes que parte activa de la industria.

Harlem ha destacado el "terrible esfuerzo" que hay detrás de cualquier rodaje y ha animado a "seguir apoyando las salas" y a trabajar "codo con codo" en una profesión que ha definido como "dura pero muy agradable".

'LA QUE SE AVECINA', PREMIO FILMING ALMERÍA

Fical ha entregado además el Premio Filming Almería a la serie 'La que se avecina', un reconocimiento que coincide con la celebración de su capítulo 200, rodado el pasado verano en los escenarios del western almeriense. El premio distingue a las producciones que eligen Almería como localización y contribuyen a proyectar su potencial audiovisual y turístico.

La gala ha exhibido en primicia este episodio conmemorativo, que rinde homenaje al legado cinematográfico de la provincia. El galardón lo ha recogido uno de sus creadores, Alberto Caballero, acompañado por parte del reparto, entre ellos Carlos Areces, Macarena Gómez, Margarita Asquerino, Petra Martínez, Rocío Marín, Raúl Peña, Ana Arias, Ainhoa Larrañaga, Elizabeth Larena, Daniel Deorador, Elisabeth Cruz, Ghislain Barrois, Santiago Lillo y Ana María Estebaranz.

Durante su intervención, Caballero ha recordado con humor el origen del episodio especial rodado en Almería al explicar que la idea surgió tras un viaje frustrado al circuito de Tabernas para rodar en moto con "mi co-guionista de toda la vida", y que acabó convertido en una visita improvisada a Fort Bravo en la que pensaron que "molaría hacer un capítulo de 'La que se avecina' aquí".

El creador de la serie ha celebrado el vínculo del equipo con la provincia y ha asegurado que "el idilio con Almería continúa y se fortalece", al destacar que cumplir su "fantasía de hacer un western" ha sido "una maravilla" para todo el equipo.