La productora Cecilia Rivas y la vicepresidenta segunda de la Diputación de Almería, Almudena Morales, durante la presentación de 'Yo no moriré de amor' en el XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - EUROPA PRESS

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ópera prima de Marta Matute, 'Yo no moriré de amor', se ha presentado este jueves en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) con una historia sobre los cuidados familiares inspirada en la experiencia personal de la directora.

La productora Cecilia Rivas, de 'Solita Films', ha explicado que el proyecto llegó a sus manos con una primera versión del guion que transmitía "muchísima verdad". La película ha necesitado entre cinco y seis años para salir adelante y ha contado también con la participación de 'Elastica Films' y la productora belga 'Saga Film'.

Duante la presentación, Rivas ha señalado que la directora Marta Matute tenía claro que no quería hacer una película "ñoña, o muy dramática", sino contar una historia "dura" con un tono "más contenido".

Aunque parte de sus propias vivencias, la cinta muestra distintas formas de afrontar los cuidados familiares, de manera que el espectador puede identificarse con varios de sus personajes.

La película está protagonizada por Júlia Mascort, quien interpreta a Claudia, una joven que debe afrontar la enfermedad de su madre. Según ha explicado la productora, Matute tenía "muy muy claro" que quería una actriz poco conocida para este papel y, tras un largo proceso de selección, eligió a Mascort por su "luz y una expresividad y una naturalidad que era innata".

Para preparar sus personajes, los intérpretes tuvieron tiempo para ensayar y conocer a la familia de la directora, que les mostró vídeos de su infancia. Este trabajo contribuyó a mostrar "una familia que parece real".

El largometraje, en cuyo reparto también figuran Sonia Almarcha, Tomás del Estal y Laura Weissmahr, ha conseguido la Biznaga de Oro a la mejor película española en el Festival de Málaga, además de los premios de interpretación para Mascort y Del Estal.

Sobre estos reconocimientos, Rivas ha asegurado que los están viviendo "con muchísima felicidad" y ha explicado que ella misma atravesó una situación similar a la que muestra la película con su madre, por lo que su presentación en Málaga fue "muy emocionante".

La cinta, de 94 minutos de duración, participa en el Certamen Nacional de Largometrajes 'Ópera Prima' Ficción, dentro del XXV aniversario de Fical.