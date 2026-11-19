El candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista por Madrid del Frente Amplio y portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, ha afirmado que acompañaba a su pareja en el hospital privado en el que fue fotografiado y ha cargado contra un modelo sanitario del PP que "empuja" a contratar pólizas privadas.

Lo ha manifestado en la sesión de control del Pleno en respuesta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ironizaba con el "liderazgo y valentía" de Emilio Delgado que "se juega la vida en la sanidad privada". Lo hacía adjuntando una noticia de un periódico en el que habían sacado una foto al candidato del Frente Amplio en la sala de espera de un hospital privado.

"¿Qué hace Emilio Delgado en un hospital privado con lo defensor que es de la sanidad pública? (...) En primer lugar, lo que me dé la gana, porque nosotros no cuestionamos a la gente que va a la sanidad privada, les cuestionamos a ustedes por destruir la sanidad pública y obligar a la gente a la privada", ha comenzado Delgado su intervención durante una pregunta sobre el reparto de la riqueza.

Delgado ha defendido que él no consume sanidad privada ni tiene póliza privada, sino que estaba "de acompañante" de su pareja que tiene una "afección en las vertebras cervicales que hace que no pueda mover un brazos".

"Como es autónoma y no puede permitirse el lujo de no acudir a trabajar acudió a la mutua, esas empresas en las que usted quiere dejar en manos las bajas y la salud de los trabajadores", ha explicado Delgado, quien ha indicado que esta "se la quitó de encima" y le dijo que "estar encorvada nueve horas trabajando no tiene nada que ver con una afección en las cervicales".

Es por ello, que acudió a la pública que le dijo que "su dolencia es muy grave" y que si no se trataba con tiempo podía "empeorar" por lo que necesitaba prioridad.

"Y entonces, como paciente preferente le dan cita con el neurólogo para dentro de seis meses. Seis meses. Ustedes entenderán que seis meses con ese nivel de dolor, además de ser un calvario personal, puede provocar que la dolencia se agrave y puede provocar el cierre de su negocio", ha proseguido.

Entonces, decidió contratar una póliza privada, hace "lo que quiere que hagan los cientos de miles de personas a las que empujan a contratar un seguro privado". Tuvo un brote en Móstoles y el portavoz ajunto le acompañó.

"Y allí un imbécil, sin consentimiento, hace una foto a alguien que está pasándolo mal en la sala de espera de un hospital, un medio de derecha que debería haber cerrado hace diez años si no fuera por las inyecciones de dinero público que ustedes le enchufan publica la foto sin contrastar. Y ustedes, desconozco el motivo, creen que esto les deja en buen lugar y se lanzan a atacarme con esto, haciendo el ridículo espantoso que están haciendo esta mañana", ha planteado.

Ante ello, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ya resumido su respuesta con una locución latina: "Excusatio non petita, accusatio manifesta".