La Cofradía del Perdón y los Afligidos de Vélez-Rubio (Almería) culmina con una misa su 75 aniversario

VÉLEZ-RUBIO (ALMERÍA), 21 (EUROPA PRESS)

La localidad almeriense de Vélez-Rubio ha vivido este domingo, 21 de diciembre, una jornada histórica con la clausura de los actos conmemorativos del 75º aniversario de la Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y de los Afligidos, conocida popularmente como 'Los Porcelanos'.

El presidente de la Diputación Provincial, José Antonio García Alcaina, ha asistido a la santa misa celebrada en la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación para "mostrar el apoyo de la institución a las tradiciones y al patrimonio religioso de la comarca", según se destaca en una nota.

La eucaristía, que ha sido retransmitida en directo por Canal Sur Televisión, ha estado presidida por el vicario Ignacio López Román. Según explican desde la Diputación, con este acto solemne se pone el "broche de oro" a un año de celebraciones que arrancó para conmemorar la fundación de la hermandad en el año 1950. Tras la misa, los asistentes han compartido un desayuno de hermandad para celebrar la efeméride.

Al término de la misa, la cofradía ha realizado la clausura de un año cargado de eventos con la presentación de una postal prepagada que muestra la imagen de Día del Cristo del Perdón. Esta iniciativa se une al sello, que se presentó anteriormente, convirtiendo a la cofradía Velez Ana, en la primera de la provincia, que "apuesta por dos elementos filatélicos para la promoción de las tradiciones, la religiosidad popular y esta cofradía, que es un elemento indispensable de la semana Santa de Velez Rubio".

UN AÑO DE HISTORIA Y DEVOCIÓN

A lo largo de 2025, la Cofradía ha desarrollado un intenso programa que ha incluido charlas, conferencias y una destacada exposición conmemorativa que acogió el Patio de Luces de la Diputación Provincial.

Esta muestra ha permitido a vecinos y visitantes realizar un recorrido por los 75 años de historia de la entidad, destacando la importancia de la Semana Santa local, la evolución de sus imágenes titulares y, "sobre todo, el papel de las personas que han mantenido viva la fe en el municipio".

Cabe destacar también la salida extraordinaria que tuvo lugar el pasado 14 de septiembre, uno de los momentos más multitudinarios de este aniversario.

La Semana Santa de Vélez Rubio declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía en 2004, es considerada por los velezanos una de las semanas más importantes del año.

Las cuatro hermandades y cofradías Venerable y Sacramental Hermandad de Nuestro Padre Jesús, Tradicional Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y de los Afligidos, y Hermandad de la Santa Vera Cruz y Sangre de Cristo hacen que esta semana sea "la más grande" en la villa velezana, según destacan desde la Diputación.

Los cuatro Cafés, Esclavos, Porcelanos y hermanos del Señor de la Caja "llenan de devoción, pasión e historia las calles del municipio haciendo disfrutar a todo el que se acerca de las procesiones".

Los orígenes de la Semana Santa velezana se remontan a finales del siglo XVI, cuando tras las repoblaciones castellanas, surgen las primeras hermandades y manifestaciones religiosas en las calles de la localidad.