El colectivo enfermero de Almería celebra a su Patrón reivindicando la 'ciencia del cuidado'

El Colegio Oficial de Enfermería de Almería conmemora San Juan de Dios en un acto en el Teatro Cervantes. - CURRO VALLEJO

ALMERÍA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El colectivo enfermero de Almería se ha vestido de gala este pasado viernes para celebrar a su patrón, San Juan de Dios. El Teatro Cervantes ha sido el escenario de un acto cargado de emoción y compromiso profesional, donde se ha puesto en valor el papel de las 4.069 enfermeros de la provincia como el "corazón que late" en el sistema sanitario.

La presidenta del Colegio, María del Mar García, ha pronunciado "un discurso claro y contundente", recordando la actuación ejemplar de los profesionales en tragedias recientes como la de Adamuz (Córdoba). Según ha recogido la institución provincial en una nota, García ha aprovechado la cita para denunciar que Almería sigue teniendo la ratio más baja de Andalucía, con 4,7 enfermeras por cada mil habitantes, lejos de las 8,5 recomendadas por la Unión Europea. "Reivindicar mejores ratios no es una demanda corporativa: es una exigencia de seguridad para el ciudadano", ha sentenciado.

Haciendo un 'guiño a la ciencia', la presidenta ha citado la reciente revisión de la Biblioteca Cochrane, que avala que las enfermeras prestan servicios de forma "tan segura y eficaz" como los médicos en áreas de cronicidad y prevención. En este sentido, ha reforzado el mensaje del vicepresidente del CGE y presidente del CIE, José Luis Cobos. "En ningún caso queremos sustituir a los médicos; buscamos una redistribución inteligente de responsabilidades para mejorar las listas de espera", ha afirmado.

Uno de los momentos cumbres de la noche ha sido el nombramiento de José Carmona Acosta como Enfermero del Año 2026. El reconocido profesional ha recibido el calor de sus compañeros por una trayectoria marcada por la excelencia y la cercanía.

Asimismo, se han entregado los XXXIV Premios Científicos Santiago Vergara, que incentivan la investigación en el sector. El primer Premio, patrocinado por el Ayuntamiento de Almería, ha sido para el título 'Experiencias y dinámicas sociales de personas con discapacidad intelectual en el aprendizaje de la reanimación cardiopulmonar básica: aproximación etnofenomenológica e inclusiva', de los autores Juan Daniel Martínez Díaz, Francisco José Muñoz Ronda, Verónica Ortega Chacón y María del Mar Rodríguez Salvador.

El segundo Premio, patrocinado por la Organización Colegial de Enfermería de Almería ha sido para el título 'Experiencias y necesidades en la atención al ictus: Una perspectiva cualitativa desde pacientes, cuidadores a Enfermeras Gestoras de Casos' de los autores Ana Isabel Saldaña Hernandez, Evangelina Martínez Mengíbar y Nicolás Galdeano Rodríguez.

El tercer Premio, patrocinado por AMA Seguros, ha sido para 'Efectos de la Lectura en voz Alta Integrada en el Método Canguro sobre el Estrés Parental y el Neurodesarrollo Temprano del Recién Nacidos Prematuros' de la autora Delia Cristóbal Cañadas.

El cuarto Premio, patrocinado por AMA Seguros, ha sido para 'Evolución de los pacientes con úlceras venosas atendidos por enfermero de práctica avanzada: estudio observacional de factores pronósticos y resultados clínicos' del autor Juan Francisco Jiménez García.

APOYO INSTITUCIONAL

El evento ha contado con el respaldo de diversas autoridades, quienes han destacado el humanismo de la profesión. El delegado territorial de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha puesto en valor "la profesionalidad, el compromiso y la cercanía del colectivo enfermero, fundamental para garantizar una atención sanitaria de calidad a la ciudadanía". Belmonte ha subrayado además que "las enfermeras y enfermeros son una pieza clave en el funcionamiento del sistema sanitario, especialmente en ámbitos como la atención a la cronicidad, la prevención y la educación para la salud".

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería, Pablo Román, ha querido resaltar el vínculo indisoluble entre la profesión y el territorio: "La historia sanitaria de Almería no se puede contar sin la Enfermería. Nuestra alianza histórica con la Universidad ha formado a generaciones que hoy son el presente que sostiene el sistema sanitario. En Almería hemos demostrado que la salud no se construye desde jerarquías, sino desde el respeto profesional y el trabajo colaborativo; por ello, la Enfermería no pide privilegios, pide justicia profesional".

El vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar, ha subrayado que "hoy es un día de celebración y, sobre todo, de gratitud. En nombre de la provincia, quiero felicitar a todos los profesionales de la enfermería de Almería. Nos sentimos profundamente orgullosos de una profesión que se elige por vocación y que representa el pilar fundamental de nuestro compromiso con el servicio público. Sois el rostro de la institución en los momentos de mayor fragilidad. Vuestra labor en nuestros centros no es solo asistencial; es una labor de acompañamiento y dignidad hacia nuestros mayores y personas con discapacidad".

Por otro lado, la primera teniente de Alcaldía y concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacra Sánchez, ha reconocido la labor del Colegio Oficial de Enfermería de Almería, "institución con más de un siglo de historia, que sigue trabajando con pasión y compromiso por el bienestar de sus profesionales y de la sociedad" y ha felicitado a todos los enfermeros en la celebración de su Patrón, San Juan de Dios, "por su entrega, generosidad y humanidad en cada minuto de vuestra jornada laboral".