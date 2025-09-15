El I Congreso Gastronómico MareTerra se celebra en Aguadulce (Almería) los días 21 y 22 de septiembre

Presentación del I Congreso Gastronómico MareTerra en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) ha presentado el I Congreso Gastronómico MareTerra --Huerta y Mar--, que se celebrará los días 21 y 22 de septiembre en el Palacio de Congresos de Aguadulce, en horario de 10,00 a 18,00 horas y con entrada libre.

Este congreso se enmarca dentro de las actividades organizadas con motivo del Día Mundial del Turismo y la denominación de Roquetas como Ciudad Gastronómica 2025. De esta forma, el tradicional Foro Internacional de Turismo se vincula este año a la gastronomía para poner en valor los "productos frescos del mar y la huerta roquetera como motor turístico, cultural y económico", según ha indicado la Diputación de Almería en una nota.

Se trata de una iniciativa que cuenta con la colaboración de la institución provincial a través de la marca 'Sabores de Almería', de la Junta de Andalucía, la Cámara de Comercio, la asociación de hosteleros, la Asociación de Promotores Turísticos y distintas empresas de la ciudad y la provincia relacionadas con los sectores de la agricultura y la pesca.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha señalado "la importancia de esta cita que pone de manifiesto que Roquetas de Mar es un referente en productos frescos de máxima calidad, desde el mar a la tierra. Nuestra lonja, nuestras huertas y nuestro sector pesquero y agrícola son el corazón de una gastronomía que se ha convertido en seña de identidad de nuestro municipio".

Además, ha explicado que la colaboración de instituciones, entidades y profesionales de sectores como la hostelería, la restauración y la agricultura "contribuye a reforzar el liderazgo del municipio como uno de los principales destinos turísticos por excelencia".

Por su parte, el diputado provincial de Promoción Agroalimentaria en Almería, Carlos Sánchez, ha destacado que "Roquetas de Mar está aprovechando el potencial gastronómico de un municipio que forma parte del país que mejor se come en el mundo".

En este sentido, ha destacado que "la marca 'Sabores Almería' no podía faltar en un congreso gastronómico de primer nivel que pone de relieve el poder agroalimentario y pesquero de la provincia de Almería". "Estoy seguro de que Mareterra ha llegado para quedarse y los expositores de 'Sabores Almería' les van a acompañar", ha añadido.

La vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Almería, Lola Hernández, ha explicado que "tendremos profesionales de reconocido prestigio en el mundo gastronómico para conocer y degustar las excelencias de los productos locales y la oferta culinaria de Roquetas y el conjunto de la provincia de Almería".

Se trata de una acción internacional de la Cámara en el marco del programa PYME Global que impulsa la internacionalización del tejido empresarial y favorece los contactos con los mercados exteriores y que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Durante estos días, los profesionales que visitarán Roquetas en esta "misión inversa son chefs y periodistas referentes en su actividad, quienes durante su estancia tendrán la oportunidad de conocer y degustar los productos locales".

Para la Cámara, esta "es una colaboración importante porque demuestra el valor añadido del trabajo entre lo público y lo privado y siempre con un objetivo común, que en este caso es el apoyo a nuestro tejido empresarial".

De esta forma, del 22 al 24 de septiembre Roquetas de Mar acogerá a destacados chefs y periodistas especializados, entre ellos Arno Meyer, procedente de Berlín y experto en eventos gastronómicos y comunicación; Maura Maxwell, redactora jefa de Fruitnet; Enrique Sancho, periodista turístico y gastronómico; José Juan Arias, chef almeriense afincado en Ámsterdam, y Linda Di Somma, chef privada italiana.

PROGRAMACIÓN MARETERRA

La concejal de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas, Amalia López, ha detallado que el congreso contará con la participación de chefs locales y provinciales, expertos gastronómicos nacionales e internacionales, así como asociaciones, instituciones y empresas colaboradoras.

Además, se ha organizado un 'fam trip' con cinco expertos gastronómicos reconocidos a nivel nacional, como José Carlos Capel, Adrián Leonelli, Gastro Hunter y Fernando Huidobro, que se encargarán de realizar distintas ponencias y 'showcookings' dentro de una acción cofinanciada con la Junta de Andalucía a través del Plan Turístico de Grandes Ciudades.

Durante dos jornadas se ofrecerán degustaciones, catas, talleres, 'food trucks', ponencias y actividades infantiles, "con el objetivo de acercar la excelencia culinaria de Roquetas a vecinos y visitantes". Entre las actividades, cabe destacar el ronqueo de pez espada que se va a llevar a cabo el domingo a partir de las 11,00 horas.

"La restauración roquetera es un orgullo y una seña de identidad que queremos seguir compartiendo. Invitamos a todos a disfrutar de nuestras tapas, nuestras recetas tradicionales y las creaciones más vanguardistas de nuestros chefs. Esta es una oportunidad única para vivir la gastronomía de Roquetas con intensidad y en comunidad", ha señalado López.