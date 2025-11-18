El corto 'El Método M.O.' de la almeriense Rocío Juárez se estrena en la Biblioteca Villaespesa en el marco de Fical

ALMERÍA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Actos de la Biblioteca Villaespesa de Almería ha acogido este martes la sección de pantalla de estrenos de cortometrajes con el trabajo realizado por la almeriense Rocío Juárez bajo el título 'El Método M.O.', en el marco de la XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

Este último cortometraje de la directora y guionista local tiene una duración de 16 minutos y se produjo en este año 2025. El trabajo cuenta la historia de Héctor, un sicario profesional que descubre que quien lo contrató forma parte de un grupo de terapia clandestina, compuesto por un grupo de asesinos que intentan rehabilitarse a su vez. Sin darse cuenta, se ve inmerso en una de sus sesiones.

El corto está dirigido y producido por Rocío Juárez, con fotografía de Aarón Martínez, dirección artística de Pablo Ruiz y montaje del propio Pablo Ruiz y Rocío Juárez. El sonido está a cargo de Curro Burguillo y la música es de David Miralles. Los intérpretes son: Mauricio Bautista, Anuska Martínez, Eva Almaya, Pedro Rubio e Iván Muñoz.

'El Método M.O.' ha sido premiado en Fical, con el segundo premio a la Producción Audiovisual Almeriense y, recientemente, en el Festival Internacional de Cine Pequeño de ASPE.

El acto ha sido presentado por el gerente de LaOficina Producciones, Carlos Vives, quien ha introducido este trabajo. Por su parte, Rocío Juárez ha agradecido "a todos los asistentes, que habéis llenado esta sala de la Biblioteca Villaespesa, algo que no es fácil".

La directora ha reconocido que "es un orgullo estar aquí tras un año presentando este cortometraje y mucho trabajo, el cual, eso sí, ha sido divertidísimo". Los intérpretes del trabajo han coincidido en el calor que pasaron los tres días de rodaje pero que lo pasaron "fenomenal y fue muy divertido".

ESPECIALISTA CINEMATOGRÁFICA POR LA UAL

Rocío Juárez es guionista, directora, escritora, conferenciante y técnica de RRHH almeriense. Compagina estas profesiones en su día a día. Es especialista en cinematografía por la Universidad de Almería (UAL) y especialista en guion para cine y televisión en la Escuela Carmen Posadas y Gervasio Posadas.

Cursó la diplomatura en Relaciones Laborales y el Máster en RRHH en la UAL. En el año 2022 el Ayuntamiento de Huércal de Almería la galardonó en el Día Internacional de la Mujer por su trayectoria profesional en el ámbito del cine y la literatura.

Juárez ha dirigido los cortos 'Haz que tus gestos cuenten y cambia la historia' (2018), 'J.A.I.M.E.' (2019), 'Almería Soul' (2019), 'La descalza' (2020), 'Ni un día más sin ver la luz' (2020), 'Voces' (2022), 'Un día cualquiera' (2023), 'Tú serás lo que quieras ser' (2023), 'Raíces de cambio' (2024) y 'Un tesoro escondido' (2025).