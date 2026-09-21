Cuatro jóvenes almerienses reciben las becas educativas Qvision con el apoyo de la Diputación Provincial y la ONCE

Acto de entrega de las becas educativas de Qvision en el Palacio Provincial. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las becas educativas de Qvision, que cuentan con el apoyo de la Diputación de Almería y la ONCE, han sido entregadas este lunes a cuatro jóvenes almerienses con el objetivo de fomentar su formación y su futura inserción laboral y de reconocer su potencial y resultados académicos.

La institución provincial ha explicado en una nota que estas ayudas se conceden tradicionalmente a tres jóvenes, aunque este año han sido cuatro los beneficiarios después de que las hermanas Nuria y Verónica Martínez Sánchez, seleccionadas por los Servicios Sociales de la Diputación, "hayan cumplido con el espíritu de esta iniciativa de talento social".

Los otros dos beneficiarios son Carlos Pérez Suárez, alumno del IES Murgi de El Ejido que ha obtenido la máxima nota de la PEvAU en Almería con 13,88 puntos, y Salma Lakhal, seleccionada por la ONCE, que tiene discapacidad visual y a la que esta beca ayudará a hacer realidad su sueño educativo.

El Palacio Provincial ha acogido esta quinta edición de la iniciativa, que, según ha destacado el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, celebra "mucho más que la excelencia académica", ya que supone "una muestra de la superación personal y de la apuesta por la igualdad de oportunidades".

"Tres grandes valores que compartimos que forman parte del compromiso de esta institución con los almerienses. Estas becas son un reflejo de esos valores que transmite Joaquín Fernández y también son un ejemplo de colaboración público-privada y social, a través de la alianza entre Qvision, ONCE y Diputación", ha afirmado.

El presidente provincial ha asegurado que estos jóvenes son un "orgullo y ejemplo de superación para toda la sociedad almeriense" y les ha invitado a "seguir trabajando igual".

"Aprovechad esta oportunidad para sacarle el máximo partido a esta beca y para en un futuro devolver a la sociedad esta oportunidad como la que os está ofreciendo Qvision. Y desde la Diputación de Almería vamos a seguir trabajando para igualar oportunidades entre toda la sociedad almeriense y dar forma a este tipo de proyectos que mejoran la vida de las personas", ha declarado García Alcaina.

Asimismo, les ha trasladado que su historia "recuerda que el talento no está reñido con las circunstancias y que la actitud es el mejor impulso para hacer realidad nuestros sueños".

"La Diputación de Almería siempre estará al lado de quienes luchan por un futuro mejor, porque apoyar a nuestra juventud es apostar por el porvenir de toda la provincia porque sois el pilar de nuestro crecimiento", ha añadido.

La directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia, ha señalado que la entrega de las becas es "el día que más ilusión le hace de todo el año" y ha destacado la historia de Salma, una alumna con discapacidad visual severa que comienza sus estudios universitarios en Trabajo Social.

Segovia ha recordado que la joven llegó a la ONCE con apenas dos años y que su esfuerzo la ha convertido en "un ejemplo de superación para tantos jóvenes en la provincia y en toda España".

Asimismo, ha reafirmado el compromiso de la organización con la estudiante y ha asegurado que "seguirá apoyándola y proporcionándole herramientas y estrategias para ser lo que quiera ser en la vida".

"Deseo que os convirtáis en grandes profesionales, por supuesto, pero sobre todo os pido que seáis buenas personas y que nunca olvidéis que tenéis que ser felices", ha trasladado la directora a los cuatro becados.

Por su parte, el director médico de Qvision y oftalmólogo, Joaquín Fernández, ha agradecido a la institución provincial y a la ONCE su colaboración y ha señalado que sin su apoyo y el de sus equipos sociales "sería absolutamente imposible imaginar esta entrega de becas".

Fernández ha destacado el trabajo realizado por Carlos, Salma, Verónica y Nuria, que ha calificado de "encomiable", y los ha puesto como ejemplo para los jóvenes de su edad.

En este sentido, ha afirmado que estos estudiantes demuestran que "con esfuerzo todo se puede superar y se puede llegar a donde se quiera" y ha incidido en que esta generación representa la unión y el progreso del país, "respaldada por la meritocracia que impulsan las instituciones".

"Dentro de unos años seréis más grandes, mejores personas, estaréis mejor preparados y ayudaréis a crear un país líder desde todos los sectores de la sociedad", ha apostillado.