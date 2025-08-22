Degustaciones, concursos y exhibiciones marcarán el espacio gastronómico de la feria de Almería

Encuentro de la gastronomía almeriense de la feria de Almería 2024. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo espacio gastronómico situado en la Plaza de las Velas con motivo de la feria de Almería abrirá este sábado sus puertas hasta el 30 de agosto para acoger demostraciones culinarias, degustaciones, el tradicional concurso gastronómico, encuentros con asociaciones o el día de la gamba roja con el apoyo de la marca gourmet 'Sabores Almería' que promueve la Diputación Provincial.

El extremo sur de la rambla será el lugar de reunión para los amantes de la cocina con el tercer encuentro de gastronomía almeriense '¡Saborea Almería en feria!' con ponencias y degustaciones a partir de las 12,00 horas hasta el 30 de agosto.

Entre las actividades, se prevé un 'showcooking' con varios chefs de la provincia, la ponencia con el chef Raúl Sillero, de El Celler de Can Roca; el 29º Concurso de Gastronomía Almeriense los días 26 y 27, el Concurso de Gastronomía Infantil 'Mini chef' y el Día de la Gamba Roja de Almería, el día 30. También participarán prestigiosos chef tanto de la Asociación Almería Gatronómica como de otras provincias.

El primer fin de semana habrá cuatro demostraciones que comenzará el sábado a las 12,00 horas con el chef Juan Miguel Molina de 'Rustir Bistro Bar' de Olula del Río, quién representará a Almería en el Campeonato Nacional de Tapas en Madrid Fusion 2026.

A partir de las 13,00 horas será el turno de Tolo Castillo, chef del restaurante Casa Rafael. El domingo, otras dos citas con los chefs David Papis y Héctor García, de Katsu Izakaya, a las 12,00 horas, y Miguel Fernández, a las 13,00 horas.

El lunes estarán los chefs Juan Ramón Sánchez; y Belén Ibáñez, de Restaurante Errante. Y el martes, 26 de agosto, se realizará la preselección del tradicional concurso gastronómico de la feria, que coincidirá con la presencia de la asociación Cofradía del Tomate.

El miércoles, que será la final del concurso, también habrá una ponencia a las 13,00 horas del chef Raúl Sillero denominada 'El arte de reinterpretar sabores icónicos de Can Roca.

En la recta final, Carlos Salinas, de Obrador Las Pitas, y Bosco Benítez, presentador de 'Tierra de sabores' en Canal Sur y chef de La Cochera del Abuelo de Sevilla, acudirá el jueves a este espacio.

El viernes 29 de agosto le tocará el turno a Noelia Carrión y Juan Manuel Domínguez mientras que el sábado se celebrará el concurso infantil 'Mini chef' en el que estará Marifé Montoya. La jornada finalizará con el Día de la Gamba Roja, con el chef Rafa Rodríguez.

El espacio gastronómico está coordinado por el Área de Comercio, Empleo, Emprendimiento y Juventud del Ayuntamiento de Almería, con el patrocinio y colaboración de Diputación Provincial, Sabores Almería, Almería Gastronómica, Eco Selectos, Cepa Bosquet, Hogar Hotel Hoalve, Casa Rafael, Mediterránea de Alimentación, Desuflí La Almazara de Canjáyar, Sociedad Cooperativa Los Filabres, Coprohníjar y Estrella Levante.