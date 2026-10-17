La Desértica reúne a 7.600 participantes en su octava edición y Almería refuerza su liderazgo en ultrafondo

Imagen de la zona de salida de la octava edición de La Desértica, la prueba internacional de ultrafondo organizada por La Legión. - CURRO VALLEJO-DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La octava edición de La Desértica ha reunido a 7.600 participantes en una nueva jornada de esta prueba internacional de ultrafondo organizada por La Legión, que ha arrancado antes del amanecer en la avenida Federico García Lorca de Almería y concluirá en Roquetas de Mar (Almería).

Según ha informado la Diputación en una nota, la competición recorre 15 municipios de la provincia y consolidó en 2025 un impacto económico de 4,1 millones de euros. La jornada ha comenzado con la salida de los participantes en bicicleta de montaña (MTB), acompañada por la banda de La Legión.

Media hora después han tomado la salida los inscritos en las modalidades de bicicleta eléctrica y Gravel, seguidos por los marchadores, a los que se sumará el montañismo inclusivo.

La prueba cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y la Subdelegación del Gobierno, además del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y los municipios por los que discurre el recorrido.

El general de La Legión, Juan Carlos Moreno, ha destacado el récord de participación y ha señalado que estar en la línea de salida ya supone un éxito. Asimismo, ha expresado su confianza en que los participantes alcancen la meta con la misma ilusión con la que han iniciado el desafío de enfrentarse a 'La Bestia', como se conoce a la competición.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha puesto en valor los valores de sacrificio, solidaridad, inclusión y compañerismo que representa la prueba, y ha subrayado su contribución a la promoción de la ciudad como destino de eventos deportivos. En este sentido, ha recordado el impacto económico de 4,1 millones de euros registrado el pasado año y ha agradecido a La Legión su compromiso con la provincia.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha definido la competición como una de las principales cartas de presentación de la provincia como espacio para la práctica deportiva al aire libre.

Además, ha reiterado el respaldo de la institución provincial a La Legión para que la prueba continúe creciendo y consolidándose entre las carreras de ultrafondo más importantes.

El delegado de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, ha resaltado la repercusión deportiva y económica del evento y la importancia de la coordinación entre las administraciones, los ayuntamientos y los cuerpos de seguridad. También ha destacado el despliegue sanitario previsto, con la consideración de la prueba como evento cardioasegurado.

El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha valorado la capacidad de convocatoria de La Desértica y el trabajo conjunto de las administraciones para garantizar el desarrollo de la competición.

RECORRIDOS Y META EN ROQUETAS

Según ha detallado la Institución Provincial, los participantes afrontan distintas distancias en función de la modalidad: 110 kilómetros para MTB, 120 kilómetros para E-Bike y Gravel, 71 kilómetros para los marchadores, con un máximo de 16 horas para completar el recorrido, y 15 kilómetros para el montañismo inclusivo.

La llegada está prevista en el Parque de Los Bajos de Roquetas de Mar, donde el alcalde, Gabriel Amat, y los vecinos recibirán a los participantes. Amat ha destacado que la prueba trasciende el ámbito deportivo y representa valores como el esfuerzo, la superación y el compañerismo, al tiempo que ha agradecido la implicación de La Legión, los voluntarios y todas las personas que hacen posible su celebración.

El recorrido atraviesa los municipios de Almería, Huércal de Almería, Viator, Pechina, Benahadux, Gádor, Santa Fe de Mondújar, Alhama de Almería, Terque, Alicún, Huécija, Enix, Felix, Vícar y Roquetas de Mar, además de la Base Militar Álvarez de Sotomayor y la Sierra de Gádor.

La programación ha incluido también las pruebas infantiles celebradas la tarde anterior, con 750 participantes, y la Feria del Corredor, instalada en el Puerto de Almería. La recaudación de las inscripciones de la Mini Desértica se destinará a la labor sociodeportiva del Club Padre Huelín.