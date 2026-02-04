La Diputación acude a Fruit Logística para "reforzar la posición de Almería" en el sector agrario

Representantes de la Diputación de Almería apoyan a empresarios agrícolas en la feria Fruit Logistica de Berlín. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Diputación de Almería han acudido a la feria Fruit Logistica de Berlín (Alemania) para mostrar su apoyo a un sector agrícola, que "ha reforzado, de nuevo, su posición como líder mundial indiscutible".

El vicepresidente de la institución provincial, Ángel Escobar, y el diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, se han desplazado a la Messe de Berlín para acompañar a las empresas y representantes del campo almeriense.

Del mismo modo, la entidad supramunicipal se ha propuesto en esta cita fortalecer la presencia de la marca gourmet 'Sabores Almería' como parte de su estrategia de internacionalización de 2026 en busca de nuevos mercados y canales de comercialización.

Escobar ha destacado el "compromiso" de la Diputación con un sector que es "un auténtico pilar económico": "Estamos más que nunca con nuestros agricultores, el principal motor de empleo de nuestra tierra. Viajamos para apoyar sus reivindicaciones y el esfuerzo de hombres y mujeres que hacen de Almería un referente mundial", ha dicho.

Los diputados han visitado más de una veintena de empresas que participan en la feria, entre las que se encuentran varias de la firma de la institucioón. Así, han charlado con empresarios agrícolas sobre sus expectativas en el evento, les han acompañado en encuentros con distribuidores y proveedores internacionales, y han discutido sobre los desafíos que atraviesa el sector.

"Venimos a Alemania con la certeza de defender la agricultura más sostenible, económica y medioambientalmente, del mundo. Somos un referente internacional y este gran evento es el mejor escaparate para difundir nuestro agro y la calidad y salud de los productos almerienses como cuna de la dieta mediterránea y huerta de Europa", ha recordado Escobar.

En este sentido, el vicepresidente ha especificado que "Diputación arropa al sector en este evento con el objetivo de que las empresas sientan el apoyo de su institución provincial y que los distribuidores y proveedores que confían en las compañías almerienses comprueben que las instituciones respaldan su trabajo porque sabemos que es impecable".

"Nuestra agricultura constituye la mejor tarjeta de presentación de la provincia de Almería por su sello de calidad, medioambiental y social. El agro es motor económico de creación de riqueza y empleo de Andalucía", ha añadido.

También ha recordado la importancia de un foro de estas características, en el que coinciden los principales agentes del sector agroalimentario del mundo, para continuar con la consolidación y crecimiento de 'Sabores Almería' dentro de su etrategia de internacionalización. En esta línea, se han mantenido diferentes reuniones de trabajo para seguir difundiendo la marca gourmet de la provincia.