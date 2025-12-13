La Diputación de Almería actúa en la AL-3105 para mejorar la conexión entre Turrillas y Lucainena de las Torres

El diputado provincial de Fomento de Almería, Antonio Jesús Rodríguez, y el alcalde de Turrillas, Antonio Jesús Segura, durante la visita a los trabajos de rehabilitación y mejora de la carretera provincial AL-3105. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha ejecutado durante el último mes una actuación en la carretera que conecta Turrillas y Lucainena de las Torres dentro de su plan de mejora de la Red Viaria Provincial para garantizar la movilidad de los vecinos de los 103 municipios de la provincia.

El diputado provincial de Fomento de Almería, Antonio Jesús Rodríguez, y el alcalde de Turrillas, Antonio Jesús Segura, han visitado, junto a técnicos y responsables de la obra, los trabajos de rehabilitación de firme y mejora de la carretera provincial AL-3105, de la AL-3103 en Turrillas a la AL-3107 en Lucainena de las Torres.

El proyecto tiene como objetivo principal el ensanche de la plataforma y la rehabilitación superficial del firme en un tramo de 2.200 metros de la carretera AL-3105, comprendido entre los puntos kilométricos 2+000 y 4+200, según ha trasladado la institución provincial en una nota.

La obra cuenta con una inversión de 450.000 euros con cargo al Plan Viario Provincial y consiste en la estabilización de la plataforma, la prolongación de las obras de drenaje transversal existentes, la ejecución de muros de contención a pie de talud y el refuerzo del firme con cinco centímetros de mezcla bituminosa.

El diputado de Fomento ha destacado la importancia de una actuación que "continúa la hoja de ruta" del Gobierno provincial para mejorar de forma integral esta vía. "Esta obra mejora la seguridad en el tráfico rodado y da continuidad a una primera fase de mejora que se realizó anteriormente y se tiene prevista en las próximas anualidades una nueva actuación que complete esta actuación", ha manifestado Rodríguez.

En este sentido, ha detallado que esta carretera "evita a los conductores tener que dar un gran rodeo a través de la N-340, por lo que reduce distancias entre Turrillas y Lucainena de las Torres".

En 2025, la Diputación ha aprobado inversiones superiores a ocho millones de euros para la mejora, mantenimiento y continua modernización de la Red Viaria Provincial. Las actuaciones serán más de 30 y beneficiarán a todas las comarcas almerienses durante los años 2025 y 2026.