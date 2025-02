La Diputación de Almería aprueba su Plan Provincial de Cultura y defiende que cuenta con las "mayores inversiones"

ALMERÍA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación Provincial de Almería ha aprobado este lunes el Plan Provincia de Cultura, Cine e Identidad Almeriense 2025 con el voto favorable del equipo de gobierno (PP), desde el que se ha defendido un aumento de las inversiones especialmente en pequeños pueblos mientras que desde el PSOE, que han votado en contra, han subrayado una "reducción de dos tercios" con respecto a los planes de 2023.

El presidente de la institución provincial, Javier Aureliano García, ha defendido la "apuesta por la cultura" que se realiza desde el órgano que lidera. "Si no fuera por la Diputación Provincial de Almería, habría muchos municipios que no podrían disfrutar de programas culturales novedosos, no rancios, que es lo que usted decía", ha afeado al portavoz del PSOE, Manuel Ruiz del Real.

De este modo, ha incidido en el trabajo realizado para promover el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), que es "antesala de los Goya" así como otros eventos como el Almería Western Film Festival (AWFF) de Tabernas, el cual "no existiría" sin la Diputación, según ha subrayado. "Lo pusimos nosotros en marcha", ha afirmado al respecto.

García, quien ha afeado a los dirigentes del PSOE su "correosa" forma de realizar oposición, ha incidido en el fomento de la industria cinematográfica almeriense que se realiza con Fical, del que se ha "erradicado la política" para dar "protagonismo al audiovisual almeriense y a los propios cineastas", por lo que ha rechazado que sea un evento "en decadencia".

Con ello, se ha referido a los "cambios de opinión" del PSOE con el festival, del que, según se ha indicado, en fechas anteriores echaban en falta mayor inversión. "No me extraña absolutamente nada que usted cambie de opinión como su amado líder permanentemente para intentar ganar puntos dentro de las peleas internas que ustedes tienen aquí en el PSOE de la provincia de Almería", le ha dicho.

Por su parte, Ruiz del Real ha asegurado que con el nuevo plan cultural de la Diputación, los municipios de menos de 10.000 habitantes contarán con menos recursos económicos para su actividades, sentido en el que ha acusado al PP de querer "acabar con la cultura popular" para "centralizarla exclusivamente en las grandes ciudades".

"La cultura en nuestra provincia, con planes como este, se convierte en un elemento exclusivo y excluyente donde solo algunos privilegiados podrán disfrutar de una verdadera programación cultural de calidad", ha reprochado antes de referirse a Fical como "el festival del presidente y en el festival de cine de la capital", para el que desde 2023 se ha aumentado la partida en "200.000 euros", esto es "el mismo importe que eliminan del Programa de Animación Cultural en zonas".

Frente a esta versión, la vicepresidenta y diputada provincial de Cultura, Almudena Morales, que el plan "ha aumentado en comparación al año pasado con 825.125 euros en total", toda vez que presenta como "novedad" la creación de una nueva línea de asistencia económica "que complementará los programas de animación cultural ya existentes".

"Para los municipios menores de 10.000 habitantes hay 308.000 euros más, aparte de los de las zonas", ha manifestado en referencia a los 100.000 euros que se reparten para los técnicos de cultura de zonas para el diseño de programaciones. El plan contempla 42.000 euros para municipios de entre 10.001 y 20.000 habitantes y 60.000 euros para municipios de hasta 1.000 habitantes.

"El alma y corazón del Área de Cultura es apoyar a los municipios más pequeños. La inversión crece en más de 300.000 euros para estos pueblos que, junto con nuestros circuitos culturales, se hacen en su mayoría con grupos y profesionales almerienses", ha dicho Morales.

En cuanto al cine, a través del plan, el Departamento de Artes Audiovisuales potenciará el Festival Internacional de Cine de Almería y el Ciclo de Cine de Verano que acerca el séptimo arte a los municipios de menos de 5.000 habitantes.

Otra de las novedades estriba en el refuerzo de la identidad cinematográfica almeriense con la proyección de películas rodadas en Almería en los lugares de su rodaje, "manteniendo vivo el legado cinematográfico de la provincia mediante la exhibición en pantalla grande de producciones filmadas en nuestra tierra".

PROGRAMA DE IDENTIDAD ALMERIENSE

Diputación pondrá en marcha este año un Programa de Identidad Almeriense, destinado a materializar iniciativas en torno a la etnografía, las tradiciones, la historia y el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial.

Para ello, se han asignado dos partidas presupuestarias de 60.000 euro cada una, con las que se desarrollarán diversas actividades, como el Encuentro de Música y Bailes Tradicionales de Almería, las Jornadas y Muestras de Artesanía Tradicional y programas y exposiciones sobre ropa tradicional.

Del mismo modo, el Área de Cultura apostará por el Instituto de Estudios Almerienses para consolidar y ampliar sus actividades habituales, como exposiciones, publicaciones, conferencias, tardes del IEA o visitas culturales.

Además, Diputación lanzará una "marca propia del área que pondrá en valor el talento almeriense y servirá como un sello distintivo de la creación y la tradición cultural de la provincia". Este sello buscará proyectar a Almería como un "referente cultural de excelencia, fortaleciendo la identidad y la cohesión social".

DEPORTE "PARA TODOS LOS MUNICIPIOS"

El Pleno también ha aprobado su Plan Provincial de Deporte, que estará dotado con siete millones de euros, gracias a los votos del equipo de gobierno. El portavoz y vicepresidente de Diputación, Fernando Giménez, ha destacado el "importante aumento presupuestario" y el papel que el deporte ejerce en la provincia como canalizador "del espíritu deportivo y todos sus valores".

Así, ha ensalzado uno de los programas "más populares" del Área como es 'Almería Activa', como "un gran ejemplo de programa por la calidad y variedad de pruebas que llegan a todos los municipios".

Entre las principales líneas de actuación que contempla el plan de Deporte para 2025 se encuentran el Plan de Instalaciones Deportivas y Senderos, dotado con 1.300.000 euros; la mejora y adecuación del Pabellón Moisés Ruiz; o la Red de Recursos de Turismo Activo de la Provincia de Almería - Alpujarra - Sierra Nevada, que prevé inversiones por 3.000.000 de euros hasta 2026, entre otros.

Desde el equipo de gobierno se ha destacado la organización de otros actos como la Titan Desert, Ultra Maratón Costa de Almería, La Desértica, Campeonato y Copa de España de Triatlón, Aventura Submarina o la Copa del Mundo de Gravel, además del Circuito de Carreras Populares.

PLAN DE CAMINOS

El Pleno ha aprobado una nueva relación de actuaciones a ejecutar dentro del Plan de Caminos Municipales 2024, con un total de 27 obras y más de 2,2 millones de euros para la mejora y pavimentación de caminos de catorce municipios: Huércal-Overa, Alhama de Almería, Almócita, Suflí, Instinción, Tahal, Laroya, Lúcar, Tíjola, Bayárcal, María, Sierro, Huércal de Almería y Paterna del Río.

El actual Plan de Caminos de la institución provincial es el "más amplio, ambicioso e inversor de toda su historia", ya que "acerca a los 103 municipios un total de 14.000.000 euro para la mejora de la red de caminos rurales, agrícolas y ganaderos, e incluye como gran novedad una nueva línea especial para la rehabilitación de caminos singulares de interés social, patrimonial y/o turístico".

La corporación provincial también ha aprobado nuevas inversiones en Planes Provinciales para la realización de obras que mejorarán y crearán nuevas infraestructuras y servicios en municipios pequeños. Esta inversión se acerca al millón de euros, una cuantía que se destinará, por ejemplo, a obras fundamentales en municipios como Laujar de Andarax, Albanchez o Armuña.