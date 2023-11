Diputación de Almería apuesta por la moda y la inclusión con la XI edición de la Micropasarela

ALMERÍA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha presentado una nueva edición de la Micropasarela inclusiva, y ya van once.

Esta actividad consiste en un desfile de moda infantil donde participarán niños y niñas con discapacidad con el propósito de dar visibilidad, sensibilizar y promover la participación activa de este colectivo en actividades comunitarias en condiciones de igualdad plena y efectiva. Se celebrará el viernes 10 de noviembre a las 19,00 horas en la calle Navarro Rodrigo.

En el acto de presentación, celebrado este jueves en el Palacio Provincial, han participado el vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar; la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez; la responsable de Navarro Pasarela, Rosalía Navarro; la presidenta de Asalsido, Isabel Parras; y la directora de ONCE Almería, María Jesús Segovia.

Escobar ha puesto en valor este desfile de moda infantil inclusivo y solidario, a la vez que ha resaltado el trabajo que realiza la Institución Provincial con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los almerienses.

"El desarrollo de este tipo de actividades está contemplada en el VI Plan de Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación Provincial de Almería, en concreto, en las líneas estratégicas 2 y 4, en tanto a desarrollar actuaciones encaminadas a la concienciación y sensibilización sobre la discapacidad, así como la participación de las personas con discapacidad en actividades de integración en la vida comunitaria", ha indicado.

Por su parte, la concejala del Ayuntamiento de Almería ha afirmado que "la inclusión es un compromiso que tenemos interiorizado todas las personas que trabajamos en el Área que dirijo, y en este camino la Micropasarela titulada 'El desfile de los niños y niñas de Almería' reúne la esencia de nuestra labor, pues enfatiza el hecho de que desfilen 50 niños con diferentes capacidades en una jornada que une moda y convivencia".

Además, ha agregado Laynez, la Micropasarela "contribuirá a dinamizar el centro de Almería, pues en cada edición se llena con numeroso público, que luego continuará paseando y comprando en los establecimientos del Centro Comercial Abierto de Almería".

La presidenta de Asalsido ha detallado que "iniciativas como esta son clave para la normalización y, por tanto, mejora de calidad de vida de las personas con discapacidad, y en especial para las personas con síndrome de Down".

"Por eso, nos sentimos muy orgullosos de participar un año más en esta micropasarela que persigue un fin tan justo como es la inclusión de todos. Gracias a Diputación, Ayuntamiento, ONCE y a Rosalía Navarro, esta es ya una cita esperada por nuestros niños, que desde hace días vienen ensayando el desfile y solo ver su sonrisa de felicidad desfilando como uno más nos hace presagiar que mañana saldrá todo genial, como siempre", ha afirmado.

A su vez, Segovia ha indicado que este desfile es ya "un referente de inclusión en el mundo de la moda que tienen como modelo niños y niñas de Asalsido y ONCE".

Además, la directora de ONCE Almería ha agradecido a las instituciones presentes y a las asociaciones, además de a la "artífice de este evento inclusivo, a Rosalía Navarro"

Por último, Navarro ha destacado que "mañana colapsamos la calle Navarro Rodrigo con bellezas impresionantes de Alsasiso y la ONCE, muchos de ellos no solamente tienen defecto visual sino pluridiscapacidad, y con ello a veces no pueden participar en muchas actividades pero en esta sí. Pueden ser modelos".