La Diputación de Almería y Arboleas supervisan la nueva travesía y las mejoras en El Prado y Los Requena

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, mantiene un encuentro institucional con la alcadesa de Arboleas, Josefa Rodríguez. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ARBOLEAS (ALMERÍA), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha realizado este viernes su primera visita institucional al Ayuntamiento de Arboleas para mantener un encuentro de trabajo con su alcaldesa, Josefa Rodríguez, y repasar las principales inversiones conjuntas entre las que se sitúan la nueva travesía así como las mejoras en las barriadas de El Prado y Los Requena, financiadas con cargo a los Planes Provinciales.

En una nota, García Alcaina ha enmarcado esta visita en su voluntad de conocer de primera mano las necesidades del municipio y ha destacado el impacto de las actuaciones recientes, señalando que la intervención en la travesía del centro "ha sido un antes y un después, porque no solamente estamos mejorando la travesía, sino que el Ayuntamiento también, gracias al PFEA, se ha hecho un paseo peatonal que está cambiando la fisionomía del municipio".

Por su parte, Rodríguez ha calificado la ayuda de la Diputación como un "apoyo fundamental" y "primordial" para el desarrollo local. En referencia a las mejoras viarias, ha subrayado que "la travesía del Campillo estaba totalmente inutilizada de muchos años sin asfalto, ahora la Diputación la ha asfaltado, ha quedado espectacular".

Además, ha recordado que el consistorio participó en la ejecución del acerado mediante el PFEA para dar respuesta a "una demanda histórica de los vecinos" que carecían de alumbrado público y aceras.

Las obras en El Prado y Los Requena cuentan con una inversión total de 610.089 euros y un plazo de ejecución de seis meses, encontrándose en un 23 por ciento de ejecución certificada. El objetivo es renovar vías deterioradas que carecían de itinerarios peatonales seguros.

El presidente ha explicado que se está interviniendo en "una zona de Arboleas que el desarrollo urbanístico no había crecido con los servicios", dotándola ahora de abastecimiento, acerado y pavimento.

Otro de los grandes asuntos abordados ha sido el compromiso para la construcción del próximo pabellón de deportes, un proyecto que el presidente provincial ha asegurado que "pronto va a ver la luz". La alcaldesa ha mostrado su "profundo agradecimiento" por esta futura infraestructura, ya que Arboleas es "uno de los poquitos pueblos de Almería que no tiene pabellón y creo que con otros 1.500 habitantes ya nos tocaba".