La Diputación de Almería y ATA consolidan su alianza para asesorar a los autónomos de la provincia

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), José Luis Perea, han mantenido un encuentro para consolidar su colaboración estratégica y fortalecer el tejido emprendedor de la provincia.

En la reunión de trabajo, en la que también han estado presentes la diputada de Iniciativas Europeas y Emprendimiento de Almería, Esther Álvarez, y el secretario general de ATA, José Luis Perea, se ha analizado la situación del colectivo en la provincia y, especialmente, se ha diseñado la hoja de ruta que se seguirá en los municipios de menor población, donde el trabajador autónomo es una "pieza clave" contra la despoblación.

Durante el pasado año, la alianza entre ambas instituciones, respaldada por una subvención de 20.000 euros, permitió ofrecer un soporte técnico directo a los profesionales del medio rural, según ha detallado la institución provincial en una nota.

En total, se realizaron 218 asesoramientos técnicos, 118 asistencias presenciales en municipios de menos de 5.000 habitantes y 100 consultas telefónicas atendidas en localidades de menos de 20.000 habitantes.

Los autónomos almerienses recibieron orientación especializada en materias críticas para sus negocios, desde el inicio de actividad y fiscalidad hasta prevención de riesgos laborales y búsqueda de financiación.

2026: FOCO EN LA DIGITALIZACIÓN Y EL MUNDO RURAL

De cara al presente ejercicio, ambas entidades van a consolidar su alianza y la inversión de Diputación se volverá a destinar a un programa de asesoramiento gratuito que "ampliará sus fronteras temáticas".

"Nuestro objetivo es que ningún emprendedor, por pequeño que sea su municipio, se sienta solo en la gestión de su negocio. Queremos facilitarles herramientas para que sus proyectos sean competitivos en el mercado actual", han destacado durante el encuentro.

El proyecto de 2026 mantendrá su carácter "integral" y cubrirá desde los trámites más básicos de emprendimiento hasta la asesoría avanzada en materia laboral y financiera, "asegurando que el apoyo llegue de forma equitativa a todos los rincones de la provincia de Almería".