La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Bédar recuperan las Casas de los Maestros

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, durante la visita a una de las viviendas rehabilitadas de las antiguas Casas de los Maestros de Bédar. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Bédar han materializado la rehabilitación de las antiguas Casas los Maestros para destinarlas al alquiler de personas o familias bedarenses que vivan en el municipio y quieran fijar su residencia, como medida para fomentar la lucha contra la despoblación.

Esta actuación, llevada a cabo a través del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) y de una subvención nominativa de la institución provincial, en la que la inversión total ha superado los 130.000 euros, se enmarca en la colaboración que ambas instituciones mantienen para poner en marcha soluciones habitacionales en la localidad.

El objetivo de esta actuación reside en "potenciar la estrategia provincial para fijar la población a través de facilitar el acceso a la vivienda a potenciales vecinos y, al mismo tiempo, crear nuevas oportunidades", según ha trasladado la institución provincial en una nota. Las viviendas en las que se ha actuado son pareadas, construidas en 1965, cuando se destinaban a los maestros del municipio.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha realizado una visita al municipio para conocer el resultado de la rehabilitación y ha destacado que "de la mano de su alcalde y toda la corporación hemos tenido la oportunidad de valorar los proyectos que Bédar tiene por delante en los próximos años como retos para seguir mejorando la calidad de vida de sus vecinos".

"Hemos conocido la evolución de la localidad en los últimos años y sus demandas en cuestiones como agua o en materia de nuevos servicios públicos", ha declarado. Del mismo modo, García Alcaina ha recalcado que "Diputación ha dado respuesta a una de las demandas históricas del municipio al posibilitar oportunidades de vivienda a los vecinos del municipio de Bédar".

"También colaboramos en otras iniciativas como en la mejora de las instalaciones deportivas. Bédar cuenta con nuestro apoyo para seguir haciendo realidad mejoras, así como todos los pueblos de la provincia", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Bédar, Ángel Francisco Collado, ha agradecido al presidente esta visita porque, como ha apuntado, "la Diputación es la casa de todos los pueblos y, especialmente, de los pueblos pequeños que qué sería de ellos sin Diputación".

"Estas casas se han restaurado para ponerlas a disposición de aquellos vecinos que nos están demandando una vivienda e intentar fijar la población, que es el fin principal. Vamos de la mano de Diputación para que la población se quede en los municipios porque si la perdemos terminamos muriendo", ha manifestado.

El Ayuntamiento trabaja actualmente en la ordenanza que regulará el alquiler de los inmuebles. La primera vivienda cuenta en planta baja con entrada-distribuidor, salón, aseo, cocina, patio y escalera.

En la planta primera cuenta con tres dormitorios y un baño, mientras que la segunda vivienda dispone en la planta baja de una entrada-distribuidor, salón, cocina, lavadero y escalera, y en la planta primera de tres dormitorios y un baño.

El PFEA es un "ejemplo de colaboración institucional" que impulsa inversiones y empleo en los municipios más pequeños y que se ejecuta desde el Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y el Estado a través del SEPE.