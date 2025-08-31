Diputación de Almería y Ayuntamiento de Berja ejecutan obras de mejora en la AL-5400 a Hirmes por Peñarrodada

Visita a la carretera a Hirmes a través de Peñarrodada en Berja (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Berja trabajan en la ejecución de la carretera provincial AL-5400, que conecta la A-347 con Hirmes a través del barrio de Peñarrodada del municipio virgitano.

El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, y el alcalde, José Carlos Lupión, han visitado la zona de la actuación que se acaba de licitar por parte de la Diputación. Esta actuación, financiada al cien por cien por la institución provincial, cuenta con 300.000 euros de presupuesto del Plan Red Viaria Provincial.

La actuación persigue mejorar la seguridad vial, la comodidad de los usuarios y la durabilidad de la vía. La obra se centrará en el tramo comprendido entre los punto kilométrico 0+300 y 1+350, que es la parte de la carretera que aún no había sido mejorada.

Rodríguez ha valorado el trabajo de la Diputación Provincial por mantener en un estado óptimo la Red Viaria Provincial y ha felicitado al Ayuntamiento de Berja por su colaboración con la institución para la puesta a punto de las vías que discurren por su municipio.

Del mismo modo, ha recordado que el ayuntamiento ha solicitado esta actuación con la que se reafirma el compromiso de "trabajar unidos por igualar oportunidades entre todos los virgitanos, vivan donde vivan".

El alcalde de Berja ha señalado que "la mejora de esta carretera no solo va a suponer un aumento de la seguridad vial, sino que también facilitará la comunicación de los vecinos de Hirmes y Peñarrodada con el núcleo urbano. Nuestro objetivo es seguir trabajando junto a la Diputación para que todos los virgitanos, vivan donde vivan, dispongan de unas infraestructuras en las mejores condiciones posibles".

El proyecto 'Rehabilitación de firme y mejora en la carretera provincial AL-5400: De la A-347 a Hirmes por la Peñarrodada de Berja' cuenta con un presupuesto de licitación de 300.000 euros con cargo al Plan Red Viaria Provincial 2024-2025.

El objetivo principal del proyecto es solucionar el deficiente estado de conservación de este tramo, que presenta una sección reducida y un firme muy deteriorado. Para ello, las actuaciones consistirán en el ensanche de la plataforma y la rehabilitación del firme.

Para lograr una sección más ancha, se procederá a entubar una acequia que discurre de forma paralela a la carretera, una necesidad puesta de manifiesto por el Ayuntamiento de Berja. Esta intervención, que continúa las mejoras realizadas en 2021 en otros tramos de la misma vía, busca mejorar la seguridad y la funcionalidad de esta carretera provincial.