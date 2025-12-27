La Diputación de Almería celebra María en el Encuentro de Cuadrilla de Ánimas

Encuentro de Cuadrilla de Ánimas de María. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Diputación de Almería y alcalde de María, José Antonio García Alcaina, ha participado en la jornada del Encuentro de Cuadrilla de Ánimas de María, que ha contado con un pasacalles, una misa, baile en la Plaza y la actuación de cuatro cuadrillas de Vélez Rubio, María, Maitán y Venta Micena y de Murcia (San Ginés).

En una nota, la institución provincial Este evento se erige en referente provincial, regional y nacional en la preservación del patrimonio musical y festivo de las Cuadrillas de Ánimas. El presidente de la Diputación y alcalde de María, José Antonio García Alcaina, ha destacado la importancia de este encuentro porque, como ha subrayado, "las cuadrillas representan la esencia de nuestras raíces, de nuestra identidad y la riqueza de nuestro patrimonio inmaterial". Asimismo, ha resaltado que esta tradición se remonta a casi cuatro siglos de historia, ya que las Cuadrillas de Ánimas, nacidas en el siglo XVII son una "muestra única de la identidad almeriense".

El presidente ha definido este evento con una sola palabra: "unión". "Porque une generaciones y territorios y une nuestras tradiciones con la realidad", ha explicado, reconociendo el esfuerzo de los ayuntamientos de la comarca, grupos folclóricos, los colectivos y las instituciones por mantener vivo este legado que desapareció en muchas zonas por la emigración a mediados del siglo XX.

Asimismo, el presidente de Diputación ha concluido su intervención asegurando el apoyo de la institución a estas iniciativas. "La Diputación de Almería seguirá respaldando iniciativas como esta, porque en cada nota que emerge de guitarros y violines, en cada baile y en cada canción late el corazón de nuestra provincia", ha señalado.

El Encuentro de Cuadrillas nació en 1983, fruto del empeño de un grupo de vecinos que quiso recuperar el latido musical de la antigua Cuadrilla de Ánimas de Vélez-Rubio, cuya actividad se había apagado en los años setenta. Con la ilusión como bandera, lograron reunir a cuadrillas colindantes y dar forma a un evento que, con el paso del tiempo, crecería hasta convertirse en un emblema cultural de la comarca y de la provincia.

42 años después, el encuentro mantiene su esencia y tiene el objetivo de rescatar y transmitir canciones, bailes y repertorios tradicionales; fomentar la convivencia y el hermanamiento entre pueblos; impulsar el turismo cultural en la comarca; y dar protagonismo a la ciudadanía en la conservación de su identidad.

Este año el encuentro tradicional se iba a celebrar el pasado 14 de diciembre, pero se suspendió por la alerta climatológica. Durante este mes se han celebrado diferentes jornadas por los pueblos de la comarca con la participación de diez cuadrillas.