La Diputación de Almería concede las becas educativas de Qvision a tres jóvenes almerienses para impulsar su formación

ALMERÍA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha acogido por cuarto año consecutivo la entrega de las becas educativas de Qvision, una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Fundación ONCE y que reconoce el potencial y los resultados académicos de tres jóvenes de la provincia para impulsar su formación y facilitar su futura inserción laboral, según ha señalado la institución provincial en una nota.

Estas ayudas han beneficiado a Alicia Jiménez, alumna del IES Sabinar de Roquetas de Mar que ha obtenido la máxima nota de la PEvAU en Almería con 13,97 puntos, a Juan Antonio Uclés, designado por la ONCE y con discapacidad visual, al que la beca le "ayudará a hacer realidad su sueño educativo", y a Laurentiu, propuesto por la Diputación, que podrá continuar con su trayectoria formativa.

El acto de entrega se ha realizado este viernes en el Salón de Plenos de la Diputación, donde el vicepresidente Ángel Escobar ha destacado que "estas becas que celebran la excelencia académica, la superación personal y la igualdad de oportunidades son valores que compartimos plenamente y que forman parte del compromiso de esta institución con los almerienses".

Se trata de "un compromiso que compartimos con Qvision y, sobre todo, con su alma máter, el oftalmólogo Joaquín Fernández, a quien le quiero dar las gracias de parte de todos los almerienses por esta iniciativa", ha añadido.

Además, Escobar ha subrayado la labor que realiza Joaquín Fernández, que "es un referente, no solo en su trabajo porque es uno de los mejores especialistas del mundo en cirugía refractiva, sino también por su solidaridad y su labor humanitaria, ya que ha llevado sus servicios a los países más desfavorecidos, lo que supone un orgullo para Almería".

El vicepresidente de la Diputación ha felicitado a los tres jóvenes que reciben este año la beca educativa: "Os lo merecéis, sois un orgullo para vuestras familias y, sobre todo, para toda la sociedad almeriense. Aprovechad esta oportunidad para sacarle el máximo partido a esta beca y para en un futuro devolver a la sociedad esta oportunidad como la que os está dando Qvision".

"Y desde la Diputación de Almería vamos a seguir trabajando para igualar oportunidades entre toda la sociedad almeriense y dar forma a este tipo de proyectos que mejoran la vida de las personas", ha apostillado.

Por su parte, Joaquín Fernández ha expresado que "hoy es un día muy especial porque rendimos homenaje a tres personas a las que admiramos profundamente por el camino que han recorrido y por los valores que representan. Para nosotros es un orgullo reconocer ese esfuerzo y esa constancia que os han llevado a destacar en vuestros ámbitos".

"Esa es la esencia de la meritocracia: alcanzar metas gracias al trabajo, la dedicación y el compromiso. Con este reconocimiento queremos que se visibilice vuestra trayectoria y que seáis un ejemplo inspirador. Personas como vosotros demuestran que el esfuerzo tiene recompensa y que el talento, cuando se cultiva con pasión, deja huella en la sociedad", ha manifestado Fernández.

La directora de ONCE Almería, María Jesús Segovia, ha destacado el esfuerzo de Juan Antonio, el joven designado por la organización, que "al igual que todos vosotros, ha tenido que enfrentarse a grandes dificultades que la vida pone por delante".

En este sentido, ha recordado que "este último año ha sido especialmente duro para él, porque se ha encontrado con una limitación visual inesperada. Un año es poco tiempo para adaptarse a un reto de tal magnitud, pero ha demostrado una enorme valentía. Has conseguido superar todos los contenidos, aprobar todas las asignaturas y afrontar con éxito la prueba de la PEvAU".

Asimismo, Segovia ha subrayado que "la ONCE ha estado a tu lado, proporcionándote las herramientas y estrategias necesarias para hacerlo posible, y seguiremos ahí, apoyándote en tu proyecto vital para que logres todo lo que te propongas". "Queremos que la discapacidad visual nunca sea para ti un obstáculo, sino un desafío que se pueda transformar en nuevas oportunidades", ha añadido.