La Diputación de Almería concluye el plan de desbroce y limpieza en once carreteras de cinco municipios

El diputado provincial de Fomento en Almería, Antonio Jesús Rodríguez, durante la visita a una de las carreteras incluidas en el plan de desbroce y limpieza. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, a través del área de Fomento, ha ejecutado un plan de desbroce y limpieza en once carreteras provinciales que atraviesan los términos municipales de Adra, Alcolea, Berja, El Ejido y Roquetas de Mar, con trabajos que han concluido el 8 de agosto.

Estas actuaciones, desarrolladas durante los meses de julio y agosto, tienen como objetivo "mejorar significativamente la visibilidad y la seguridad vial, al mismo tiempo que contribuyen al embellecimiento de la Red Viaria Provincial", según ha indicado la institución provincial en una nota.

Este plan estratégico es "fundamental para mantener en óptimas condiciones las carreteras de la provincia, especialmente en zonas de alta vegetación". En concreto, la AL-3300 ha requerido una intervención especial debido a la presencia de extensas zonas de cañaverales y vegetación arbustiva.

En el Poniente, las actuaciones han alcanzado la AL-3300, que conecta la RNE en Roquetas de Mar con Punta Sabinar en El Ejido, así como la AL-3303, que une Santa María del Águila con la A-358 en Pampanico, también en El Ejido.

Asimismo, en este mismo término municipal, la intervención ha incluido la AL-4300, que enlaza la A-7 con Balanegra por Balerma; la AL-4301, que va de la A-7 a Los Baños de Guardias Viejas; y la AL-4302, que conecta la A-7 con la A-358 por Los Atajuelos.

En el municipio de Berja, los trabajos se han llevado a cabo en la AL-5300, que une la A-1175 con la A-347 por el Río Chico; la AL-5400, que enlaza la A-347 con Hirmes por La Peñarrodada; y la AL-5401, que conecta Berja con la A-347 por Castala.

En Adra, las mejoras han alcanzado la AL-6300, que comunica la A-7 con la A-1175 por La Alquería, y la AL-6301, que une la N-340a con La Parra. A estas se suma la AL-6400, que va desde la A-348 en Alcolea hasta la A-1175 en Berja y pasa por Lucainena y Darrícal.

El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, ha visitado varios puntos de la Red Viaria Provincial para comprobar 'in situ' el resultado de unos trabajos "que suponen una importante mejora medioambiental y también un impulso para el turismo".

"Estamos consolidando unos trabajos que se suman al mantenimiento y conservación de las carreteras de la provincia y al trabajo que realizan nuestras brigadas de forma permanente, que son siempre los primeros en llegar a cualquier incidencia", ha apuntado Rodríguez.

Del mismo modo, ha destacado que con esta iniciativa queremos "mejorar el medio ambiente, concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de su conservación y mejorar la imagen de nuestro destino turístico ya que este aspecto es fundamental para todos los visitantes de la provincia".

"Es muy importante que entre todos mantengamos limpios nuestros caminos y carreteras porque Almería vive de la agricultura y del turismo y es fundamental exportar la mejor imagen de nuestra joya de la corona: el turismo", ha apostillado el diputado provincial.

Por su parte, el alcalde de Berja, José Carlos Lupión, ha valorado la actuación llevada a cabo por la Diputación de Almería en el desbroce y limpieza de los márgenes de nuestras carreteras. "Esta intervención no solo mejora la seguridad vial y evita que se produzcan incendios, sino que también contribuye al cuidado del entorno natural y a una mejor imagen de nuestro municipio", ha manifestado.