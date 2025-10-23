La Diputación de Almería destaca el potencial y la unión del Almanzora como ejemplo de "pueblos vivos y activos"

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, durante la jornada ‘Pueblos activos, pueblos vivos’ celebrada en Olula del Río. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

OLULA DEL RÍO (ALMERÍA), 23 (EUROPA PRESS)

La Cátedra de Desarrollo Comarcal de San Telmo Business School ha celebrado su primera jornada centrada en el Almanzora bajo el título 'Pueblos activos, pueblos vivos', con Olula del Río (Almería) como epicentro de la comarca y municipio anfitrión de este primer encuentro, que ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y que ha tenido como finalidad analizar el caso de éxito de esta zona y poner en valor su modelo de desarrollo.

El encuentro ha destacado al Almanzora como un territorio que ha consolidado oportunidades de emprendimiento y crecimiento gracias a la confluencia de tres fuerzas clave: la acción empresarial decidida, la colaboración de la administración local y una cultura empresarial sólida, compartida y en continua evolución.

La jornada ha comenzado con una ponencia a cargo de Francisco Martínez Cosentino, presidente del Grupo Cosentino, titulada 'Las posibilidades reales de la España vaciada'. En ella el empresario ha expuesto "las claves que han hecho posible que el impulso de una empresa sea capaz de transformar su entorno, generar riqueza, fijar talento y revitalizar los pueblos".

Martínez Cosentino ha iniciado su exposición al confirmar que "la cultura y la herencia de nuestros padres es lo que ha cambiado esta comarca" y ha puesto el foco en la autovía como el "primer gran punto de cambio" que experimentó la comarca porque "ya no somos este rinconcito. Tenemos que pensar en grande, ya no es la comarca del Almanzora, es la comarca del Levante".

El empresario ha subrayado que "lo que nos falta y tenemos que conseguir es más población porque para tener servicios necesitamos población. Tenemos que conseguirlo a través de desarrollar más esta comarca con servicios e infraestructuras que cubran la necesidad que tiene la gente para asentarse aquí y fomentar el emprendimiento, que sea fácil asentarse aquí y ser empresario".

DIPUTACIÓN COMO VERTEBRADOR DEL TERRITORIO

Para analizar la realidad y las características de la comarca, la jornada ha contado con una mesa redonda en la que han intervenido el presidente de la Diputación de Almería; el director territorial de Andalucía Oriental de Caixabank, Juan Ignacio Zafra; el presidente de San Telmo Business School, Antonio García de Castro; y el presidente del Grupo Cosentino.

El debate se ha iniciado en torno a una pregunta: ¿cuáles son las prioridades para el futuro del Valle del Almanzora y cómo conseguir que progrese? Ante esta cuestión, el presidente provincial ha afirmado que "el papel de las administraciones es el de no estorbar, crear certidumbre y un tablero del juego templado donde todo el mundo se vea reflejado. Tenemos que crear oportunidades, algo de lo que sabemos mucho los almerienses".

En este sentido, García ha ensalzado el carácter almeriense y, en especial, de la comarca del Almanzora que "ha convertido la adversidad en oportunidad. Estamos orgullosos de esta comarca, de que los autónomos generen empleo, de la unidad e identidad de comarca que es una filosofía de vida que ha contagiado a toda la provincia. Tenemos que crear servicios e infraestructuras que conecten a las personas e impulsen el empleo".

El presidente provincial ha expuesto algunos ejemplos de la estrategia que la Diputación de Almería lleva a cabo para "fijar la población y crear oportunidades, como el plan contra la exclusión financiera con la implantación de cajeros multiservicio en todos los pueblos, o el proyecto para que ningún municipio de la provincia quede sin, al menos, un bar-tienda que ofrezca ese servicio mínimo a sus ciudadanos".

Por su parte, el director territorial de Andalucía Oriental Caixabank ha explicado que desde su entidad se trabaja para que "se puedan desarrollar proyectos. Para ello hace falta preparación, formación y capital para convertirlo luego en una inversión productiva que genere empleo".

Además, Zafra se ha posicionado en la misma línea que Martínez Cosentino al ampliar y fusionar el ámbito de la comarca del Almanzora con el Levante, y ha puesto de relieve "la importancia de mantener y aumentar la población y de que estos territorios resulten atractivos para que las familias se implanten en ellos".

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

El profesor García de Castro ha expuesto una completa disección de la realidad socioeconómica de la comarca del Almanzora y ha concluido que "la iniciativa empresarial es la que ayuda al verdadero desarrollo: proyectos concretos, ya sean grandes, pequeños, públicos o privados, de todo tipo. No hay que quedarse en la idea o en el sueño, sino trabajar para que se haga realidad y lograr que esa realidad sea cada vez más justa y eficaz".

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha participado en la jornada a través de un vídeo, ya que se encontraba en las sesiones del Parlamento Andaluz, en el que ha asegurado que "creemos en el desarrollo de las comarcas y queremos incidir en él".

Paradela ha subrayado que "en 430 municipios se están desarrollando proyectos industriales donde llevamos a cabo una gran inversión que llega a numerosos municipios de pequeño y mediano tamaño, a través del Plan Crece, que alcanza a las ocho provincias andaluzas".

CIFRAS DEL ALMANZORA

A lo largo de la jornada se han puesto sobre la mesa diferentes datos y desafíos relacionados con la comarca del Almanzora y su situación socioeconómica, con especial atención al desarrollo empresarial y económico de la provincia de Almería.

A pesar de haber sido la provincia más pobre de España en 1975, Almería ha experimentado un "notable crecimiento" en las últimas décadas. La tasa de desempleo ha disminuido en un 30 por ciento y la población ha aumentado un diez por ciento entre 1995 y 2025.

Entre los factores que han impulsado este cambio destacan la calidad del producto --como el mármol-- y la existencia de una sólida red de empresarios que se apoyan mutuamente.

Asimismo, se ha subrayado la importancia de que los responsables políticos y los altos cargos de la Administración comprendan la realidad del tejido empresarial, "incluso desarrollando parte de su carrera profesional en empresas privadas".

Las jornadas han permitido "visibilizar el valor que las empresas aportan al desarrollo de las comarcas" y poner de manifiesto que "la colaboración público-privada es clave para multiplicar la riqueza". También se ha destacado que la empresa debe basarse en valores, y que la inclusión, especialmente de personas con discapacidad, debe formar parte de ellos.

RETOS DEL VALLE DEL ALMANZORA

Como ha señalado Antonio García de Castro, "el éxito del pasado no asegura el éxito del futuro". Entre los principales desafíos mencionados figuran la diversificación de productos y convertir Andalucía en una región estratégica para emprender, además de fomentar la inversión en defensa y abordar el problema del agua como "el gran proyecto pendiente de Andalucía".

Asimismo, se ha destacado la necesidad de potenciar el arraigo territorial y el sentimiento de pertenencia como motor de desarrollo empresarial, así como de promover políticas públicas que favorezcan la libertad para emprender.

También se ha recalcado que "no basta con tener ideas, sino que es necesario transformarlas en proyectos concretos --grandes o pequeños, privados o público-privados, nacionales o internacionales-- y llevarlos a cabo".