La Diputación de Almería destina más de medio millón de euros para mejorar cinco carreteras provinciales

ALMERÍA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno de la Diputación de Almería ha adjudicado una inversión de 570.000 euros para realizar cuatro actuaciones que van a mejorar cinco carreteras provinciales: AL-6402, AL-6403 (Serón), AL-6101 (Suflí y Sierro) y la AL-8102 (Taberno y Vélez-Rubio).

El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, ha destacado en una nota que "estas actuaciones mejorarán la seguridad vial de la red viaria provincial".

En concreto, las obras consistirán en la estabilización de plataforma y del talud, así como la mejora del drenaje. "Desde la Diputación de Almería estamos comprometidos con la mejora de carreteras y la conexión entre municipios de la provincia, a la vez que mejoramos la seguridad de los conductores", ha añadido.

En la AL-6402 y la AL-6403, en Serón, se va a estabilizar la plataforma y mejora del drenaje. Además, en la AL-5406 se va a estabilizar el talud, al igual que en la AL-6101 de Suflí y Sierro. Mientras que en la AL-8102, en Vélez-Rubio, va a mejorar su drenaje.

En la AL-6101 se va a dar solución a las erosiones y desprendimientos que se produjeron por las fuertes lluvias a través de la estabilización de taludes mediante la colocación de malla metálica galvanizada de triple torsión, reforzada en algunas zonas con cable de acero.

Los trabajos se centrarán especialmente en los puntos kilométricos 3,6, 3,65, 4,6, 4,900 y 5, donde se instalarán nuevas mallas o se repararán las existentes, con el objetivo de evitar desprendimientos sobre la calzada y garantizar la seguridad de los usuarios.

Por otro lado, en la AL-8102, el proyecto contempla dos actuaciones: una sobre la Rambla los Pardos, donde se va a realizar un paso de rambla en badén con ejecución de plataforma compuesta por escollera filtrante de 1,00 metro de cimentación y un metro de núcleo o alzado; y otra entre los puntos kilométricos 12 y 12,9, donde se va a realizar un refuerzo de firme con saneo, barrido y rasanteo de los blandones existentes.

Además, se va a proceder al pintado de las líneas de delimitación de márgenes y eje con pintura acrílica.

En la AL-5406, las obras consistirán básicamente en la colocación de malla galvanizada triple torsión, malla galvanizada triple torsión reforzada con cable de acero y pantallas antidesprendimientos compuestas por perfiles de acero, redes de cable y elementos de cimentación en varios taludes de esta carretera provincial que va de las Menas a Serón, con el objeto de retener los posibles desprendimientos sobre la calzada.

En la AL-6402 y la AL-6403, el proyecto se dividirá en varias actuaciones. En la AL-6402 se va a realizar una cuneta hormigonada de 280 metros de longitud, 1,50 metros de ancho y 15 centímetros de espesor. También se va a excavar y sanear el talud de varios tramos de la carretera y se va a construir varios tramos de muro de contención de escollera para sostener el talud de la carretera y mantener el estado de la vía. La altura de los tramos estará comprendida entre 3 y 3,5 metros.

En la AL-6403 se va a actuar en la berma y se va a colocar 35 metros de bordillo para el encauzamiento de las aguas de escorrentía. También se va a realizar en otros dos tramos una arqueta de recogida de aguas, un caño de hormigón y una cuneta hormigonada.