Diputación de Almería y El Ejido repasan sus inversiones en espacios deportivos, caminos rurales y cultura

Reunión entre el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

EL EJIDO (ALMERÍA), 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha realizado su primera visita institucional a la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, con quien ha repasado las inversiones conjuntas que ambas administraciones mantienen en el municipio, principalmente, en instalaciones deportivas, caminos rurales y en material cultural.

Según ha indicado la Diputación en una nota, Ibáñez ha destacado el respaldo de la institución supramunicipal al desarrollo de proyectos como el Pabellón Deportivo de Ejido Norte y el Complejo Deportivo de Almerimar, la mejora y acondicionamiento de caminos rurales, así como al impulso de iniciativas culturales y sociales de referencia, entre ellas el Festival de Teatro de El Ejido.

"Esta colaboración institucional es fundamental para seguir mejorando los servicios y las infraestructuras de nuestro municipio y para continuar dando respuesta a las necesidades de nuestros vecinos", ha señalado la alcaldesa.

La principal línea de trabajo en este sentido se enmarca en la "revolución deportiva" del municipio con la construcción de nuevas infraestructuras como el futuro Complejo Deportivo de Almerimar y el Pabellón Deportivo de El Ejido Norte que, a su vez, "responden a demandas históricas de los vecinos".

Las obras de la instalación de Almerimar marchan "a muy buen ritmo" y "en breve" comenzarán sus dos siguientes fases para dotarla de pista cubierta, gradas, pistas de tenis y pádel, campo de fútbol de césped artificial, juegos infantiles y zona de calistenia.

De otro lado, el Pabellón Deportivo de El Ejido Norte está concluido a la espera de una "inminente inauguración". La inversión conjunta entre Ayuntamiento y Diputación para estos nuevos complejos deportivos en El Ejido supera los 14 millones de euros.

APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA

Los representantes institucionales también han repasado el apoyo de la Diputación al campo con la modernización de caminos que "mejoran las vías de comunicación de las explotaciones con las carreteras de la provincia".

Asimismo, se han comentado las campañas de higiene agrícola o de consumo y promoción de productos almerienses a través de la marca gourmet 'Sabores Almería', así como en el apoyo a las reivindicaciones de los agricultores para aminorar los costes de producción, garantizar el acceso a agua de calidad o en combatir la competencia desleal.

La última actuación relacionada con la mejora de caminos ha consistido en la rehabilitación de la carretera municipal desde Matagorda a Almerimar que se ha llevado a cabo gracias al plan de caminos de la institución provincial y que ha contado con una inversión que supera el medio millón de euros.

Otras de las colaboraciones que Diputación y Ayuntamiento mantienen se centran en el campo de la cultura con el apoyo al Festival de Teatro de El Ejido, la Orquesta Sinfónica de El Ejido o su ruta gastronómica. La colaboración también se extiende a otros ámbitos como la que se emprende junto con el tejido asociativo del municipio en acciones como la redacción del proyecto de la futura sede de la Asociación Down El Ejido, entre otras muchas iniciativas.

El presidente y la alcaldesa han coincidido en describir la colaboración entre ambas instituciones como "excelente y fluida". En este sentido, García Alcaina ha aprovechado la ocasión para felicitar a Ibáñez por su reciente nombramiento como alcaldesa y ha afirmado que "asume esta responsabilidad con el respaldo de un gran equipo y una impecable trayectoria en la gestión pública".

"Estoy totalmente convencido de que en esta nueva etapa Julia Ibáñez conseguirá consolidar y potenciar el papel de El Ejido como líder agrícola y motor de creación de empleo y riqueza en la provincia", ha añadido. Del mismo modo, el presidente provincial ha mostrado el "firme compromiso" de Diputación "con el futuro y la prosperidad de El Ejido y todos los ejidenses".

Por su parte, la alcaldesa de El Ejido ha agradecido la visita así como la "colaboración y coordinación permanente" entre ambas administraciones, que permite "seguir avanzando en actuaciones de interés para el municipio".

En este encuentro de trabajo que ha tenido lugar en el Consistorio del municipio también han participado el vicepresidente de Diputación y concejal ejidense, Ángel Escobar, el diputado provincial de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, y los concejales del Ayuntamiento de El Ejido Francisco Rivera, María José Martín, Manuel Martínez y David Fernández.