La Diputación de Almería guarda un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

Miembros de la Corporación Provincial guardan un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha guardado este lunes un minuto de silencio en memoria de al menos 39 personas fallecidas, en apoyo a sus familias y amigos, así como a todos los heridos, por el trágico accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba).

En la concentración celebrada a las puertas del Palacio Provincial han participado miembros de la Corporación Provincial, alcaldes, trabajadores de la institución y ciudadanos que han querido unirse a este acto de respeto, según ha informado la institución en un comunicado.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha trasladado la consternación y el pesar, así como el respaldo de la institución, a los heridos, familiares y amigos de los fallecidos en este accidente. Asimismo, permanece pendiente del operativo establecido por la Junta de Andalucía y ha puesto los medios de la Diputación a disposición del dispositivo de emergencia.

En este sentido, García Alcaina ha afirmado que "desde la Diputación de Almería hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de los fallecidos en este terrible accidente".

"También me gustaría expresar nuestro dolor a las familias de los heridos y desearles una pronta recuperación. Del mismo modo, quiero felicitar al pueblo de Adamuz por la reacción ejemplar que ha tenido", ha señalado.

Asimismo, el presidente ha extendido esa felicitación y "toda la fuerza de la provincia de Almería" por "el gran trabajo que están haciendo los profesionales de los servicios de emergencia ante esta situación, tanto los servicios sanitarios como los bomberos y Protección Civil". "Desde la Diputación mostramos nuestro dolor, pesar y solidaridad con las víctimas, los heridos y sus familias", ha añadido.