La Diputación de Almería impulsa 12 talleres de huertos escolares en municipios de menos de 5.000 habitantes

La diputada provincial de Iniciativas Europeas y Emprendimiento, Esther Álvarez. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha puesto en marcha un programa dirigido a los huertos escolares en municipios con menos de 5.000 habitantes, que contempla la realización de 12 talleres formativos y un intercambio de experiencias entre centros con el objetivo de promover la producción agroecológica, los saberes tradicionales y los hábitos de vida saludables.

La iniciativa está dirigida al alumnado, profesorado y familias de centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, e incorpora también la participación de productores locales, "reforzando así el vínculo entre el ámbito educativo y el tejido agroalimentario del territorio", según ha indicado la institución provincial en una nota.

El proyecto arrancará el 24 de febrero en el CPR Alfhil de Lucainena de las Torres, de modo que ya cuenta con otras tres citas agendadas en el CEIP Padre González Ros de Sorbas (25 de febrero), en el CEIP Virgen de las Angustias de Tabernas (3 de marzo) y en el CPR Antonia Artigas de Gérgal, el 6 de marzo.

El programa también viajará en fechas aún por determinar a colegios de Laujar de Andarax, Gádor, Rioja, Antas, Felix y Enix, Fines, Cantoria y Chirivel.

La diputada provincial de Iniciativas Europeas y Emprendimiento, Esther Álvarez, ha destacado que "desde la Diputación de Almería arrancamos el proyecto Huertos Escolares con el objetivo de dar a conocer la agricultura local de nuestra provincia a las nuevas generaciones, a través de una iniciativa innovadora que reúne en torno al huerto escolar a familias, profesorado, alumnado y productores locales".

La experiencia arrancará en Lucainena de las Torres, según Álvarez, quien espera que el proyecto sirva para iniciar "un camino que busca transmitir a los más pequeños hábitos de vida saludables, valores de sostenibilidad y el respeto por nuestro entorno, reforzando al mismo tiempo el vínculo con el mundo rural y el producto de cercanía".

A través de estos talleres, la institución provincial impulsa la producción sostenible y agroecológica, fomenta una dieta saludable y responsable, y refuerza el papel de las pequeñas empresas agroalimentarias como motor de desarrollo en el medio rural.

Además, el programa incluye un intercambio de buenas prácticas entre centros con experiencia consolidada en huertos escolares y aquellos que desean mejorar la calidad de sus proyectos.

Este programa se realiza en el ámbito de la convocatoria: Proyectos Promovidos por Entidades Locales para la Financiación de Proyectos Innovadores para la Transformación Territorial y la Lucha contra la Despoblación, durante el ejercicio 2024, del Ministerio para la transición Ecológica y el Reto Demográfico de la Dirección General de Políticas contra la Despoblación.