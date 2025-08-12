La Diputación de Almería impulsa la formación en atención sociosanitaria de 15 desempleados

La diputada Esther Álvarez, junto a los participantes del curso de atención sociosanitaria del Bajo Andarax, durante el acto de entrega de diplomas. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 15 personas desempleadas del Bajo Andarax ha obtenido el certificado de nivel dos de profesionalidad en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales gracias a los cursos impulsados por la Diputación de Almería para facilitar el acceso laboral de quienes buscan empleo.

El objetivo es atender a dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución donde se desarrolle su actuación, "aplicando las estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar competente y los procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno", según ha indicado la institución supramunicipal en una nota.

La diputada de Iniciativas Europeas y Emprendimiento en Almería, Esther Álvarez, ha detallado que "este curso es un claro ejemplo de cómo desde la Diputación apostamos por la formación como una herramienta real de inserción laboral".

"Formar a profesionales en atención sociosanitaria es invertir en el bienestar de nuestras personas mayores y dependientes, pero también en el desarrollo económico y social de nuestros municipios. Desde la Diputación vamos a seguir impulsando iniciativas que, como esta, generan empleo, fijan población y mejoran la calidad de vida en toda la provincia", ha añadido la diputada provincial.

Por su parte, la alcaldesa de Benahadux, Noelia Damián, ha destacado que "con esta entrega de diplomas reconocemos y celebramos el esfuerzo de todas aquellas personas que han elegido una profesión tan necesaria como humana, como es la atención sociosanitaria a personas dependientes, preparándose para desarrollar una labor fundamental en espacios como puede ser la futura residencia con la que vamos a contar en Benahadux".

"Gracias a la Diputación Provincial de Almería por su compromiso con los benaducenses y por dar la posibilidad a nuestros vecinos de poder desarrollarse profesionalmente con cursos como este", ha apostillado.

El curso, de 450 horas y desarrollado entre noviembre y mayo, ha incluido módulos de organización de intervenciones, atención higiénico-alimentaria, atención sociosanitaria, apoyo psicosocial y técnicas de comunicación, entre otros, y se ha orientado tanto a la adquisición de competencias técnicas como a habilidades sociales y comunicativas esenciales en el sector.

La obtención de este certificado abre un "amplio abanico de salidas profesionales" en centros residenciales, centros de día, instituciones sociales y entidades del sector sociosanitario, "permitiendo desempeñar puestos como cuidador en instituciones, gerocultor o cuidador de personas con discapacidad".

Se trata de un perfil profesional cada vez más demandado debido al envejecimiento de la población y a la consolidación de los servicios de cuidados, una iniciativa que "refuerza las oportunidades de inserción laboral en este sector".